DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA/ Video streaming tv: Kalinina è la sorpresa

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: LA SORPRESA

Sicuramente nella giornata odierna degli Internazionali d’Italia 2023 Roma la grande sorpresa del giorno è rappresentata da Anhelina Kalinina: è un grande momento per il tennis ucraino, che guarda al futuro con l’emergere di giocatrici come Marta Kostyuk e Dayana Yastremska ma intanto si gode anche l’esplosione della Kalinina. Anche lei classe ’97: una generazione straordinaria che comprende giocatrici come Belinda Bencic, Daria Kasatkina, Paula Badosa, Jelena Ostapenko ma anche Ana Konjuh, purtroppo martoriata dagli infortuni ma già Top 20 e ai quarti degli Us Open a 19 anni, e poi ancora Naomi Osaka che ha vinto quattro Slam ma oggi è ferma per maternità. Per la Kalinina si tratta della prima semifinale in un Masters 1000.

L’ha raggiunta battendo la brasiliana Beatriz Haddad Maia in quello che è stato il match più lungo della stagione, tre ore e mezza di straordinaria battaglia con i primi due set terminati al tie break e l’ucraina che nel terzo ha rimontato un break di svantaggio. Oggi dunque Anhelina Kalinina se la gode: per lei una prima volta agli Internazionali d’Italia 2023 Roma, per Veronika Kudermetova la seconda semifinale consecutiva in un 1000 dopo quella di Madrid. Alla Caja Magica Iga Swiatek l’aveva presa a pallate, qui potrebbe succedere qualcosa di molto diverso ma staremo a vedere; sul fatto che al Foro Italico si incrocino una russa e un’ucraina non commentiamo, perché non sono fatti che c’entrano con lo sport. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per le informazioni sulla diretta tv degli Internazionali d’Italia 2023 Roma bisogna ricordare che i Masters 1000 in cui siano impegnati uomini e donne seguono di principio lo stesso palinsesto: il torneo maschile è infatti in programma sulla televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma anche Sky Sport Uno (201), con la possibilità di seguire i match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, un match al giorno sarà fornito in chiaro per tutti su Mediaset. Il torneo femminile sarà invece regolarmente accessibile a tutti su SuperTennis, numero 64 del telecomando (in alternativa c’è il numero 212 di Sky), e qui la mobilità sarà garantita dal portale ufficiale SuperTenniX.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: SPICCA TSITSIPAS CORIC!

Agli Internazionali d’Italia 2023 Roma la giornata di giovedì 18 maggio ci consegna altri due match per i quarti di finale Atp: si parte alle ore 13:00, orario spostato visto che ormai le partite sono molte meno, e avremo al Foro Italico Hanfmann Medvedev e Tsitsipas Coric. Senza timore di smentita possiamo dire che Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas sono i due grandi favoriti per la semifinale nella parte bassa del tabellone, ma attenzione: in ciascuno di questi match ci sono motivi per pensare che i rivali possano fare il colpo e procedere nel torneo.

Infatti la diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma ci dice che Medvedev e la terra rossa non hanno un rapporto eccellente, come visto anche a Madrid, e che Yannick Hanfmann è un giocatore che sta avendo un ottimo periodo, tanto da permettergli di eliminare Andrey Rublev che sul rosso ha vinto a Montecarlo. Dall’altra parte, occhio a Borna Coric: non tanto per aver battuto il sorprendente Fabian Marozsan (giustiziere di Carlos Alcaraz) quanto perché il croato sta tornando su livelli che prima dei tanti problemi fisici erano certamente eccellenti. Vedremo allora cosa succederà nei match di oggi…

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2023 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Riguardo la diretta degli Internazionali d’Italia 2023 Roma per i match di oggi, sotto i riflettori finiscono appunto Medvedev e Tsitsipas: ancora una volta il russo ha avuto la meglio di Alexander Zverev, uno che al Foro Italico ha sollevato un trofeo quando aveva 20 anni ma che, dopo l’infortunio subito all’ultimo Roland Garros, non è ancora riuscito a tornare dove si era interrotto, e comunque ha già dimostrato di soffrire in maniera particolare l’avversario russo che, adesso, anche sulla terra potrebbe centrare un grande risultato.

Tsitsipas purtroppo ha eliminato il nostro Lorenzo Musetti: a causa della pioggia gli organizzatori sono stati costretti a far giocare il greco e il carrarese per due volte nel corso della giornata di martedì (entrambi dovevano terminare i match iniziati il giorno precedente), così Tsitsipas ha fatto filotto battendo prima Lorenzo Sonego e poi appunto Musetti. In virtù di questo risultato non ci sono più italiani nei due tabelloni degli Internazionali d’Italia 2023 Roma: certamente un grande peccato, ma questo non significa che il Masters 1000 del Foro Italico sia meno entusiasmante…











