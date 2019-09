Diretta Irlanda del Nord Germania/ Streaming video tv: riscatto tedesco? (Europei)

Irlanda del Nord Germania, che viene diretta dall’arbitro italiano Daniele Orsato, si gioca alle ore 20:45 di lunedì 9 settembre presso il Windsor Park di Belfast: siamo arrivati alla sesta giornata delle qualificazioni agli Europei 2020, nel gruppo C però le nazionali impegnate hanno giocato meno perché la presenza dell’Olanda, che ha disputato la Final Four di Nations League lo scorso giugno, fa sì che questo raggruppamento sia composto da sole cinque squadre. L’Irlanda del Nord è ancora a punteggio pieno, e dunque prima in classifica con la grande possibilità di qualificarsi alla fase finale degli Europei per la seconda edizione consecutiva; in questo momento la Germania, che sta cercando di ricostruire dopo il flop dei Mondiali 2018, si gioca il secondo posto e dunque la qualificazione diretta con l’Olanda, che pochi giorni fa è andata a vincere ad Amburgo rimettendo tutto in discussione. Ci attende dunque una bella partita: vedremo come andranno le cose nella diretta di Irlanda del Nord Germania, nel frattempo possiamo anche valutare in che modo i due Commissari Tecnici intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco valutandone nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Irlanda del Nord Germania sarà trasmessa in chiaro, e dunque tutti gli appassionati potranno assistervi sul canale Mediaset 20. In assenza di un televisore sarà possibile seguire la partita delle qualificazioni agli Europei 2020 anche in diretta streaming video: basterà infatti dotarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito mediasetplay.mediaset.it, dove selezionare il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD GERMANIA

Per Irlanda del Nord Germania, Michael O’Neill potrebbe confermare il 4-3-3 che ha giocato in amichevole contro il Lussemburgo: di base comunque resterà fisso il modulo con Peacock-Farrell tra i pali, Cathcart e Jonny Evans a formare la coppia centrale con Smith e Lewis che si muovono sulle corsie laterali. A centrocampo il capitano Steven Davis viene supportato dalle due mezzali Corry Evans e McNair, mentre nel tridente offensivo dovremmo avere Magennis e Jones che partono sugli esterni con Washington che sarà la prima punta. Da vedere invece come Joachim Loew manderà in campo la Germania: potrebbe tornare la difesa a quattro con Klostermann e Schulz da terzini, dunque uno tra Tah e Ginter andrà in panchina mentre l’altro affiancherà Sule a protezione di Neuer. Con questo schieramento resterà comunque identico il centrocampo: Kroos e Kimmich formeranno dunque la cerniera mediana, Reus alzerà la sua posizione andando a giocare sulla trequarti insieme a Gnabry e dunque potrebbe esserci spazio anche per uno tra Havertz e Brandt, Werner dovrebbe essere confermato come prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Nelle quote per Irlanda del Nord Germania, l’agenzia di scommesse Snai indica nei tedeschi la nazionale nettamente favorita, nonostante la situazione di classifica: vale 1,30 volte la somma messa sul piatto il segno 2 per la loro vittoria, mentre l’eventualità del segno 1 per il successo nordirlandese vi farebbe guadagnare addirittura 10,00 volte quello che avrete investito. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 5,25 la cifra puntata.



