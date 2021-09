Diretta Irlanda del Nord Svizzera/ Streaming video tv: sfida delicata pure per noi

DIRETTA IRLANDA DEL NORD SVIZZERA: OSPITI FAVORITI!

Irlanda del Nord Svizzera, in diretta dallo stadio Windsor Park di Belfast, si gioca alle ore 20.45 italiane (le 19.45 locali) di questa sera, mercoledì 8 settembre 2021, per la sesta giornata del girone C della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022, che è lo stesso gruppo dell’Italia. Sicuramente dunque interesserà anche noi l’esito della diretta di Irlanda del Nord Svizzera, perché gli elvetici dovrebbero essere i nostri principali avversari nella corsa verso il primato in classifica, l’unica posizione utile per andare ai Mondiali senza dover passare dagli spareggi playoff. Domenica sera c’è stato il pareggio tra Italia e Svizzera, mentre l’Irlanda del Nord aveva osservato un turno di riposo e dunque torna in campo sei giorni dopo la vittoria in Lituania.

Gli elvetici hanno quattro punti in meno rispetto all’Italia, ma anche due partite in più ancora da giocare e dunque vorrebbero iniziare la rimonta, d’altro canto l’Irlanda del Nord sa che la partita di stasera è da vincere se vuole provare ad insidiare proprio la Svizzera in ottica secondo posto per inseguire almeno i playoff. La posta in palio dunque sarà alta, senza dubbio anche dall’Italia seguiremo con interesse ciò che succederà in Irlanda del Nord Svizzera…

DIRETTA IRLANDA DEL NORD SVIZZERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv di Irlanda del Nord Svizzera su canali televisivi italiani e nel nostro Paese non dovrebbe essere garantita nemmeno la diretta streaming video di questo incontro. I principali punti di riferimento saranno dunque i siti ufficiali e i vari profili social della Uefa e delle due Federazioni nazionali, che ci terranno aggiornati sull’esito della partita.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD SVIZZERA

Leggiamo adesso le probabili formazioni di Irlanda del Nord Svizzera. Per i padroni di casa il modulo di riferimento potrebbe essere un 4-3-1-2 con il portiere Peacock e davanti a lui la difesa a quattro formata da Smith, Cathcart, Ballard e Lewis; a centrocampo i titolari potrebbero essere Thompson, McNair e Davies, infine nel reparto offensivo potremmo vedere il trequartista McCann in appoggio agli attaccanti Lavery e Washington. Per la Svizzera ecco in difesa Widmer, Elvedi, Akanji e Rodriguez nella linea a quattro davanti a Sommer; a centrocampo possibile novità rispetto al terzetto Aebischer-Frei-Sow perché rientra dalla squalifica l’atalantino Freuler, in attacco infine vedremo se saranno confermati Steffen e Zuber alle spalle del centravanti Seferovic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Irlanda del Nord Svizzera in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti, tanto che il segno 2 è quotato a 1,73, mentre poi si sale fino a quota 3,35 in caso di segno X e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo da parte dell’Irlanda del Nord.



