Diretta Irma Testa vs Ibragimova/ Streaming video tv, finale Mondiali boxe donne

DIRETTA IRMA TESTA VS IBRAGIMOVA: FINALE PER L’ORO!

La diretta di Irma Testa vs Ibragimova sarà un appuntamento da non perdere oggi, sabato 25 marzo 2023, perché gli appassionati italiani di boxe potranno seguire l’incontro in programma come finale per l’oro della categoria -57 kg ai Mondiali di boxe femminile 2023 che sono in corso di svolgimento a Nuova Delhi, capitale dell’India. Irma Testa è uno dei personaggi più noti del nostro pugilato e anche prima donna medagliata azzurra di sempre alle Olimpiadi grazie al bronzo conquistato a Tokyo nel 2021, mentre l’anno scorso ha vinto per la seconda volta l’oro agli Europei. Per quanto riguarda l’orario, possiamo annotare che Irma Testa vs Ibragimova sarà il terzo match della sessione che inizierà alle ore 13.30 italiane.

Irma Testa cercherà quindi di conquistare il titolo di campionessa del Mondo dei -57 kg e l’ultimo ostacolo sul suo cammino sarà la kazaka Karina Ibragimova, che giovedì in semifinale ha regolato la taiwanese Yu-Ting Lin, cioè colei che era la campionessa iridata in carica. La diretta di Irma Testa vs Ibragimova sarà quindi un match avvincente per la nostra portacolori, staremo a vedere se Irma Testa potrà festeggiare l’oro mondiale dopo un argento, il già citato bronzo olimpico e due titoli europei, che già illuminano la sua meravigliosa carriera.

IRMA TESTA VS IBRAGIMOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

Non possiamo offrirvi indicazioni per una diretta tv di Irma Testa vs Ibragimova, ma il sito Internet della IBA, la Federazione internazionale, sta offrendo la diretta streaming video dei Mondiali di boxe femminile 2022 in India e quindi dovrebbe seguire oggi anche gli appuntamenti con i match più importanti, cioè le finali.

DIRETTA IRMA TESTA VS IBRAGIMOVA: IL CONTESTO

La diretta di Irma Testa vs Ibragimova ha dunque il fascino di una finale che metterà in palio un titolo davvero importante ai Mondiali di boxe femminile 2023 in corso in India. Nella semifinale di giovedì, Irma Testa ha sconfitto la francese Amina Zidani con verdetto unanime, un nettissimo 5-0 dovuto a tre giudici che hanno dato un punteggio di 29-28 in favore dell’Azzurra, mentre gli altri due hanno registrato un 30-27 ancora più netto a vantaggio di Irma Testa, che può dunque inseguire l’oro mondiale solo sfiorato l’anno scorso.

L’azzurra spicca nel panorama della boxe femminile internazionale grazie alla grande capacità di schivare i colpi avversari e di controllo del ring, l’ottima destrezza di gambe, la qualità eccelsa nei punti di incontro e la precisione magistrale nei pugni, pochi ma spietati. Come detto la nostra pugile arriva da una semifinale decisamente positiva, nella quale Irma Testa ha convinto i giudici ad assegnarle la vittoria con ben poche discussioni, il che nella boxe è sempre un bene. Oggi c’è invece in palio il mondo: cresce già l’attesa per la diretta di Irma Testa vs Ibragimova…

