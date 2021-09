Diretta ISL 2021 con Federica Pellegrini/ Streaming video tv: c’è la Divina a Napoli

DIRETTA ISL 2021 A NAPOLI: ANCORA FEDERICA PELLEGRINI

Siamo in diretta con la ISL 2021 anche oggi, domenica 12 settembre 2021: appuntamento alle ore 19.00 alla piscina di Scandone di Napoli per il sesto turno della International Swimming league 2021 dove pure gran protagonista sarà la nostra Federica Pellegrini. La Divina già ieri, alla guida degli Aqua Centurions ha dato il suo fondamentale apporto nelle staffette, ma questa sera in terra campana agisce a un ruolo di vera star, magari nella gara dei 100m stile libero, su cui ha speso parecchie energie negli ultimi anni, o nella classica 200m. In ogni caso obbiettivo della veneta sarà quella di ottenere più punti possibili per la classifica della ISL 2021: solo i migliori team infatti accederanno ai play off di novembre e la nostra speranza è di poter vedere ancora in vasca la nostra beniamina in terra olandese, prima del suo addio definitivo al nuoto.

COME SEGUIRE FEDERICA PELLEGRINI, ISL NAPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Dalle ore 19.00 la diretta tv di questa serata della ISL a Napoli con la presenza di Federica Pellegrini sarà garantita su Sky Sport Action, canale numero 206 della piattaforma satellitare riservata agli abbonati, i quali avranno di conseguenza a disposizione anche una diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

DIRETTA ISL 2021 CON FEDERICA PELLEGRINI: IL PROGRAMMA ODIERNO

Impazientii di date il via alla diretta della ISL 2021, nuovo appuntamento a Napoli con Federica Pellegrini, tocca ora ricordare protagonisti e programma di questa bellissima domenica dedicata al nuoto. Come occorso ieri saranno 4 i team che si affronteranno e dunque gli Aqua Centrions della Pellegrini, ma anche Cali Condors, Tokyo Frog Kings e London Roar: e tutti saranno in vasca a partire dalle ore 19.00. il programma pure è stato delineato, ma comunicato solo all’ultimo: si comincerà subito con la gara dei 100m stile libero donne, dove potremmo vedere la nostra Federica Pellegrini e di fila saranno 100m stile libero e 200m farfalla uomini, come anche i 200m farfalla donne. Proseguendo nel calendario delle gare di oggi, domenica 12 settembre, avremo poi il dorso 100m sia uomini che donne, che le gare dei 100m misti, dei 100m rana e dei 50m farfalla per entrambe le categorie. Per il gran finale della manifestazione a Napoli ecco poi la gara uomini e donne dei 200m stile libero, con Pellegrini e la staffetta dei 4×100 misti misti: ultime prove oggi per la International Swmming league 2011 saranno i 400m misti e la skin race 50m sia femminile che maschile.

