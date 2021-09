Diretta ISL 2021 con Federica Pellegrini/ Streaming video tv: oggi il sesto turno!

DIRETTA ISL 2021 CON FEDERICA PELLEGRINI: ANCORA PROTAGONISTA?

Spazio alla diretta della ISL 2021 anche oggi, sabato 11 settembre 2021 dalla piscina Scandone di Napoli e dalle ore 19.00: si accedono i riflettori sulla International Swimming league e per la sesta serie di incontri ecco che protagonista assoluta sarà ancora la nostra Federica Pellegrini. La Divina, prossima ad appendere la cuffia al chiodo, sta sfruttando questa magnifica manifestazione che vede in vasca in terra campana i più grandi campioni dell’acqua clorata, per darci il suo lunghissimo addio: e noi non vediamo l’ora di rivederla in acqua a guidare il suo team degli Aqua centurions. Con la squadra infatti la veneta spera già oggi di conquistare sufficienti punti per accedere alla fase finale della manifestazione, in programma nei Paesi Bassi dall’11 al 28 novembre: la classifica per il momento non sorride, ma molto potrebbe succedere nella diretta della ISL 2021 già di questa sera.

COME SEGUIRE FEDERICA PELLEGRINI, ISL NAPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv di questa serata della ISL a Napoli con la presenza di Federica Pellegrini sarà garantita su Sky Sport Action, canale numero 206 della piattaforma satellitare riservata agli abbonati, i quali avranno di conseguenza a disposizione anche una diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

Siamo davvero impazienti di dare il via alla diretta della ISL 2021 sempre dalla piscina Scandone di Napoli, dove pure la nostra Federica Pellegrini si metterà ancora alla prova. Pure la Divina non sarà la sola: oltre alla veneta e ai nuotatori del team Aqua Centurions, a prevalenza italiana, ecco che saranno chiamati in causa in questa sesta giornata anche Cali Condors, London Roar e Tokyo Frog Kings. Tre team certo temibili e in primis quello dei Cali Condors, guidato dal terribile Caleb Dressel che pure si sta rivelando davvero inarrestabile in questa terza edizione della International Swimming league : sarà davvero dura oggi strappare punti all’asso americano, che sa davvero come esaltarsi nella vasca dai 25 metri e che pure la scorsa settimana ha annientato ogni avversario. Pure Dressel non sarà il solo: tra i big chiamati in causa oggi, oltre a Federica Pellegrini anche Martinenghi, Miressi, Ceccon, Carraro e Castiglioni, ma pure Lilly King, Cate Campbell, Ilaria Bianchi, Leah Smith e Deloof.

