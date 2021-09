Diretta ISL 2021, con Federica Pellegrini/ Streaming video tv: la Divina a Napoli

DIRETTA ISL 2021: NUOVO APPUNTAMENTO A NAPOLI CON FEDERICA PELLEGRINI

Si accende oggi, domenica 5 settembre 2021 alle ore 18.00 la diretta della ISL 2021: alla piscina Scandone di Napoli va in scena un altro turno della International Swimming league, dove pure riflettori puntati saranno ancora su Federica Pellegrini. La Divina, che ha deciso di appendere la cuffia al chiodo al termine di questa edizione della manifestazione itinerante, sarà dunque ancora in vasca per guidare il team degli Aqua Centurios verso il trionfo, dopo i pur già ottimi risultati ottenuti solo nella serata di ieri sempre nella vasca campana. Pure oggi la sfida tra gli Aqua Centurions (squadra a prevalenza italiana) con Cali Condors, LA Current e DC Trident si annuncia esplosiva: vedremo che accadrà e soprattutto che cosa ci regalerà Federica Pellegrini.

COME SEGUIRE FEDERICA PELLEGRINI, ISL NAPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv della prima serata della ISL a Napoli con la presenza di Federica Pellegrini sarà garantita su Sky Sport Uno, canale numero 201 della piattaforma satellitare riservata agli abbonati, i quali avranno di conseguenza a disposizione anche una diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

DIRETTA ISL 2021 CON FEDERICA PELLEGRINI: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Siamo dunque giustamente impazienti di dare il via alla diretta della ISL 2021 da Napoli: questa edizione della International Swimming League in terra campana ci sta regalando davvero grandi emozioni e chissà quali risultati potrebbero arrivare oggi, con Federica Pellegrini pure gran protagonista in vasca. Il programma delle gare poi, tra Aqua Centurions, LC Current, DC Trident e Cali Condors è ricchissimo. Calendario alla mano ecco che oggi, dalle ore 18.00 assisteremo alle gare dei 100m stile libero e dei 200 farfalla, ma anche dei 100m dorso e dei 100m rana. Attenzione poi alle prove dei 50 m farfalla e dei 200m stile libero, gara regina di Federica Pellegrini, che pure verrà seguita dalla staffetta 4x100m mista mista e dai 400m misti come anche della gara dei 50 skins ad eliminazione. A chiudere il programma anche la staffetta 4x50m mista mista.

