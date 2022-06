Diretta Islanda Albania/ Streaming video tv: si vede anche Edy Reja! (Nations League)

DIRETTA ISLANDA ALBANIA: ESORDIO PER REJA!

Islanda Albania sarà diretta dall’arbitro inglese Craig Pawson e, alle ore 20:45 di lunedì 6 giugno, si gioca presso il Laugardalsvollur di Reykjavik per la seconda giornata nella Lega B di Nations League 2022-2023. Questo gruppo 2 di fatto è diventato un triangolare: ci sarebbe anche la Russia, che però come noto è stata esclusa dalle competizioni Uefa e dunque ha lasciato queste due nazionali a giocarsela con Israele per la promozione nel massimo livello del torneo, o per evitare la retrocessione.

Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score: in campo a Riga, via!

L’Islanda ha esordito lo scorso giovedì pareggiando a Israele, un risultato tutto sommato positivo per una nazionale che ha fortemente bisogno di ritrovarsi; per l’Albania di Edy Reja invece si tratta ovviamente della prima partita della nuova Nations League, con l’obiettivo di provare a tornare ai fasti degli Europei 2016. Vedremo quello che succederà nella diretta di Islanda Albania, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche valutazione sulle scelte operate dai due CT, leggendone insieme le probabili formazioni per questo match.

Diretta/ Lettonia Lichtenstein (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca

DIRETTA ISLANDA ALBANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Islanda Albania non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: le partite di Nations League sono in qualche caso fornite dalla televisione satellitare e Mediaset, ma fanno riferimento alla Lega A e dunque al massimo livello della competizione. Per il match in questione non è disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video di Islanda Albania, ma per avere qualche informazione utile potrete comunque consultare il sito ufficiale della federazione europea (www.uefa.com) così come le relative pagine presenti sui social network, in particolare gli account Facebook e Twitter.

Probabili formazioni Italia Ungheria/ Diretta tv, in mezzo Tonali con altri giovani?

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA ALBANIA

Possibili conferme per Arnar Vidarsson nella diretta Islanda Albania. In porta vedremo ancora Runarsson, davanti a lui la coppia centrale di difesa formata da Brynjar Bjarnason e Grétarsson con due terzini che sarebbero Sampsted e Magnusson. A centrocampo Birkir Bjarnason avrà in mano le redini del gioco, il regista dovrebbe essere supportato da due mezzali come Helgason e Haraldsson. Nel tridente offensivo Arnor Sigurdsson e Thorsteinsson si occuperebbero delle fasce, Sveinn Aron Gudjohnsen invece giocherebbe come prima punta.

Albania schierata con il 3-4-1-2: Reja dovrebbe preferire Strakosha a Etrit Berisha per la porta, in difesa solo volti noti (riguardo la Serie A) con Kumbulla, Djimsiti e Ismajli schierati in linea mentre i due che si alzerebbero a centrocampo come esterni sarebbero Roshi e Elseid Hysaj. In mezzo invece ecco Asllani, altro talento del nostro campionato, con Ramadani; Cekici fa qualche passo avanti andando a giocare come trequartista, alle spalle di Manaj e Broja eventualmente scelti per l’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo uno sguardo alle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai per un pronostico sulla diretta Islanda Albania. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare un valore corrispondente a 2,45 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,10 volte la vostra giocata, infine con il segno 2 per il successo della nazionale ospite andreste a intascare 2,95 volte l’importo che avrete scelto di investire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA