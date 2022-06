DIRETTA ISRAELE ISLANDA/ Video streaming tv: solo amichevoli nei precedenti

DIRETTA ISRAELE ISLANDA: TESTA A TESTA

Molto breve è la storia che ci accompagna verso la diretta di Israele Islanda, perché questa partita valida per la Lega B di Nations League vanta in totale solamente tre precedenti, per di più tutti in amichevole – oggi quindi sarà il primo confronto ufficiale di sempre fra Israele e Islanda. Il bilancio ci parla di due vittorie per Israele e un pareggio, di conseguenza l’Islanda non ha mai vinto. Nel 1992 ci furono due amichevoli in pochi mesi, con un pareggio in Israele e una vittoria esterna in Islanda per la Nazionale israeliana, che poi ha vinto per 3-2 la terza e ultima amichevole, giocata mercoledì 17 novembre 2010.

Per dire qualcosa di più su questo testa a testa scarso a livello storico fra le due squadre, possiamo fare allora un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori in questo giro di convocazioni per le partite di giugno della Nations League, secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt. Siamo al valore di 51,25 milioni di euro complessivi per la rosa di Israele, mentre per l’Islanda siamo a 24,63 milioni complessivi. Differenza netta sulla carta, vedremo se Israele saprà anche tramutarla in un risultato positivo sul campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ISRAELE ISLANDA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Israele Islanda non sarà garantita su canali televisivi italiani e non avremo nemmeno una diretta streaming video, di conseguenza il riferimento principale per avere notizie sarà il sito della Uefa nella sezione Nations League.

PADRONI DI CASA FAVORITI

Israele Islanda, diretta dall’arbitro lettone Andris Treimanis presso lo stadio Sammy Ofer della città israeliana di Haifa, si gioca con fischio d’inizio alle ore 20.45 italiane di questa sera, giovedì 2 giugno, perché anche per queste due formazioni oggi comincia il cammino della Nations League 2022-2023. La diretta di Israele Islanda sarà valida per il girone 2 della Lega B, dunque siamo nella seconda divisione della Nations League, nella quale le due Nazionali contenderanno il sogno della promozione nella massima serie di fatto solo all’Albania, dal momento che la quarta squadra sarebbe la Russia.

Per Israele e Islanda c’è dunque da sfruttare un’occasione potenzialmente favorevole, una rivale in meno (sulla carta lapis forte) verso l’obiettivo della promozione, che tra l’altro per l’Islanda vorrebbe dire ritorno immediato nella Lega A, dalla quale i nordici erano retrocessi con il disastroso bilancio di sei sconfitte su sei nella scorsa edizione della Uefa Nations League. Cominciare col piede giusto sarebbe importante, vedremo che cosa sapranno offrirci le due formazioni nella diretta di Israele Islanda…

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE ISLANDA

Alcuni accenni anche sulle probabili formazioni della diretta Israele Islanda. Per quanto riguarda i padroni di casa schieriamo il portiere Marciano e davanti a lui con un modulo 4-3-3 di riferimento Dasa, Abu Abaid, Goldberg e Menachem in difesa; nel centrocampo israeliano potrebbero trovare posto Solomon, Natcho e Abu Fani, infine nel tridente offensivo dei padroni di casa di Israele potrebbero trovare spazio Abada, Baribo e Dabbur.

La risposta dell’Islanda dovrebbe concretizzarsi innanzitutto nel portiere Runarsson; davanti a lui ecco i quattro difensori Sampsted, Brynjar Ingi Bjarnason, Gretarsson e Magnusson; a centrocampo ecco Thrandarson, Birkir Bjarnason e Thordarson, mentre Helgason a destra e Thorsteinsson a sinistra dovrebbero essere i due esterni con il compito di affiancare il centravanti Gudjohnsen.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Israele Islanda in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,87, mentre poi si sale a quota 3,50 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse l’Islanda.

