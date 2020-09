Diretta Islanda Inghilterra/ Streaming video tv: a Reykjavik per la Nations League

Islanda Inghilterra, in diretta dal Laugardalsvollur di Reykjavik, si gioca alle ore 18:00 di sabato 5 settembre ed è una delle partite valide per la prima giornata della Nations League 2020-2021. Tornano dunque in campo le due nazionali: è una sorpresa vedere quella scandinava nella Lega A, perché era arrivata una retrocessione che è stata poi “cancellata” soltanto dalla rivoluzione nella formula, con ampliamento della lega principale. L’Inghilterra invece era stata in grado di raggiungere la Final Four della prima edizione del torneo, dimostrando di poter dare continuità al quarto posto ottenuto al Mondiale; dopo il biennio straordinario invece l’Islanda si è come accartocciata su se stessa non riuscendo più a garantire competitività, ma certamente vuole provare a rimanere nell’élite del calcio europeo. Aspettiamo allora la diretta di Islanda Inghilterra, ricordando che nel gruppo 2 della Lega A sono presenti anche Danimarca e Belgio e dunque i Diavoli Rossi sono la principale antagonista verso la qualificazione alla Final Four; intanto possiamo valutare in che modo i due CT intendano schierare le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Islanda Inghilterra non dovrebbe essere una di quelle previste per essere trasmessa sui nostri canali; questo significa che non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili sulla partita di Nations League potrete consultare gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare riferendovi a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA INGHILTERRA

Erik Hamrén potrebbe affrontare Islanda Inghilterra con il solito 4-4-2, rispetto al passato avremmo però un trequartista che può essere Gylfi Sigurdsson, schierato alle spalle di due attaccanti che possono essere Kjartan Finnbogason e Kjartansson. A centrocampo vedremo invece una linea a tre, con Hauksson schierato da regista davanti alla difesa e due mezzali che saranno verosimilmente Mikael Anderson e Gunnlaugsson; Saevarsson e Eyiolfsson si giocano il posto da terzino destro, sull’altro versante Olafsson parte in vantaggio così come i due centrali difensivi, Arnason e Grétarsson. In porta, salvo sorprese, il veterano Haldorsson.

Nell’Inghilterra di Gareth Southgate possibile 3-4-2-1 con Pickford protetto da una linea a tre nella quale potrebbero giocare Eric Dier, spostato sulla retroguardia, insieme a Keane e Mings. Duello tra Alexander-Arnold e Trippier per la corsia destra, sull’altro versante potrebbe scalare Walker; a centrocampo la mediana potrebbe essere appannaggio di Wings e Ward-Prowse, con Calvin Phillips pronto a giocarsela. Imbarazzo della scelta davanti: Harry Kane prima punta, poi tante possibilità sulla trequarti con Sterling e Sancho sicuramente favoriti ma, visto il doppio impegno, Southgate potrebbe provare a mischiare le carte.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha previsto le sue quote per un pronostico su Islanda Inghilterra, indicando nella nazionale dei tre leoni quella favorita per la vittoria: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 1,28 volte la somma messa sul piatto, decisamente più alto il valore posto sul segno 2 che regola il successo scandinavo e vi farebbe guadagnare 11,00 volte la puntata. Il pareggio, identificato come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 5,00 volte quanto avrete giocato con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA