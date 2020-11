Diretta Islanda Italia Under 21/ Streaming video Rai 2: qualificazioni agli Europei

DIRETTA ISLANDA ITALIA UNDER 21: SFIDA DECISIVA PER LE QUALIFICAZIONI AGLI EUROPEI!

Islanda Italia Under 21 sarà diretta dall’arbitro greco Ioannis Papadopoulos, e si gioca alle ore 14:15 italiane (le 13:15 locali) al Vikingsvollur di Reykjavik: la partita è valida per il gruppo 1 delle qualificazioni agli Europei Under 21 2021. Match piuttosto decisivo, come sarà anche l’ultimo che gli azzurrini affronteranno a Pisa con la Svezia: diciamo che il più è stato fatto, il 2-0 all’Irlanda dello scorso ottobre ci ha permesso di agganciare l’Eire al primo posto con una partita in meno, che è proprio questa che si sarebbe dovuta disputare un mese fa ma che era stata rinviata per il focolaio di Coronavirus tra le fila degli azzurrini. A questo punto torniamo a essere padroni del nostro destino, anche se non ci dobbiamo distrarre: battendoci, le scandinave potrebbero tornare in corsa senza dimenticarsi della stessa Irlanda, da qualificati potremmo trovarci addirittura fuori dai playoff e dunque è chiaro che Paolo Nicolato deve mantenere al massimo l’attenzione. Ci approcciamo con fiducia a questa sfida; aspettando la diretta di Islanda Italia Under 21, proviamo a ragionare sul modo in cui le due nazionali saranno disposte sul terreno di gioco leggendone insieme le probabili formazioni.

ISLANDA ITALIA UNDER 21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI 2: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Islanda Italia Under 21 viene affidata alla televisione di stato, come per ogni partita degli azzurrini: appuntamento classico su Rai Due, in chiaro per tutti e con la possibilità di seguire il match in alta definizione e anche attraverso il decoder di Sky (per gli abbonati). L’emittente metterà poi a disposizione il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà collegarsi al sito Rai Play con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA ITALIA UNDER 21

In Islanda Italia Under 21 il CT avversario Arnar Vidarsson dovrebbe puntare su un 4-2-1-3 d’assalto: Kolbeinn Thordarson è il giocatore che si stacca dalla linea mediana andando a supportare il tridente offensivo, nel quale Johannesson e Inglmundarson accompagneranno l’azione di Sveinn Aron Gudjohnsen, visto anche nella nostra Serie B. A centrocampo la linea mediana sarà allora formata da Stefan Teitur Thordarson e Baldursson, alle loro spalle ecco la difesa con Isak Oli Olafsson e Leifsson a protezione del portiere Elias Rafn Olaffson, mentre Sampsted e Finnssonn correranno sugli esterni. Al netto delle possibili indisponibilità dell’ultima ora, Nicolato si presenta con un 4-3-3 nel quale Carnesecchi va in porta e viene protetto da una linea difensiva con Alessandro Bastoni e Varnier in mezzo, sugli esterni invece potrebbero agire Bellanova e Adjapong ma ovviamente i vari Sala, Marchizza e Frabotta sperano nel posto. Avremo poi un centrocampo con Samuele Ricci a fare da regista, insieme a lui possibile vedere Frattesi e Carraro che verranno schierati sulle mezzali – qui a cercare spazio sono Maggiore e Rovella – nel tridente invece sono forti le candidature di Cutrone, Pinamonti e Riccardo Sottil ma è stato convocato anche Scamacca, che attraversa un ottimo periodo ed è uomo di fiducia del CT.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato un pronostico su Islanda Italia Under 21, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 4,50 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo, per contro il segno 2 per il successo degli azzurrini porta in dote una vincita che ammonta a 1,63 volte la giocata. Puntando sul segno X per il pareggio, con questo bookmaker, il vostro guadagno sarebbe pari a 3,80 volte la cifra investita.



