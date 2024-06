DIRETTA ITALIA ALBANIA/ Video streaming Rai 1: solo vittorie azzurre finora! (Europei 2024, oggi 15 giugno)

DIRETTA ITALIA ALBANIA: I TESTA A TESTA

Abbiamo tra poco la diretta di Italia Albania, e allora è giusto andare a ricordare i precedenti tra queste due nazionali. La storia è breve: inizia nel novembre 2014 e riguarda appena quattro incroci, tutti vinti dagli azzurri. Amichevoli dieci e due anni fa, sempre a novembre: la prima vinta a Genova grazie al gol di Stefano Okaka sotto la gestione di Antonio Conte, la seconda per 3-1 in terra albanese in rimonta (dopo la rete di Ardian Ismajli) con Giovanni Di Lorenzo e doppietta di Vincenzo Grifo, e ovviamente Roberto Mancini come Commissario Tecnico. Nel mezzo le due partite delle qualificazioni ai Mondiali, sfortunatissime per gli azzurri per come si sono concluse.

Contro l’Albania però due vittorie senza subire gol: a Palermo 2-0 firmato Daniele De Rossi (rigore) e Ciro Immobile, in trasferta aveva deciso Antonio Candreva e naturalmente il nostro selezionatore era Giampiero Ventura, la cui avventura con l’Italia si sarebbe conclusa con la sconfitta nel playoff contro la Svezia, parecchie polemiche e un risultato che purtroppo gli azzurri avrebbero replicato quattro anni più tardi, perdendo addirittura in gara secca contro la Macedonia del Nord. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA ALBANIA IN STREAMING VIDEO TV SU RAIPLAY

Trattandosi della nostra nazionale, la diretta tv di Italia Albania sarà trasmessa anche su Rai Uno, come sempre accade con le partite degli azzurri; questo significa che sarà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video con il sito o l’app di Rai Play. In alternativa, gli Europei 2024 sono garantiti dalla televisione satellitare: i canali per Italia Albania sono Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (rispettivamente 201 e 202 del decoder) ma anche Sky Sport 251 e Sky Sport 4K laddove disponibile, qui la diretta streaming video sarà quella di Sky Go, applicazione che non comporta costi aggiuntivi, ma naturalmente anche Now Tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ITALIA ALBANIA

FINALMENTE IL NOSTRO ESORDIO!

La grande attesa è finita: alle ore 21:00 di sabato 15 giugno la diretta di Italia Albania prende il via al Signal Iduna Park di Dortmund, per la prima giornata del gruppo B agli Europei 2024. È il grande esordio degli azzurri, i campioni in carica: Luciano Spalletti ha ereditato da Roberto Mancini la nazionale che ha vinto la rassegna continentale tre anni fa, per necessità o scelte tecniche ha rivoluzionato il gruppo e adesso si prepara a difendere il titolo arrivando da due amichevoli a dire il vero non troppo brillanti, ma che se non altro ci hanno messo in ritmo e hanno confermato che non sarà assolutamente facile ripetersi nell’edizione che ha preso il via ieri in Germania.

Conosciamo bene la nostra avversaria: l’Albania è una nazionale che negli ultimi anni, anche grazie ad alcuni CT italiani, è cresciuta molto e già nel 2016 era arrivata alla fase finale degli Europei; ora ci torna sotto la guida di Sylvinho, ex terzino di Barcellona e Manchester City, nel tentativo di superare un girone di ferro che comprende anche Spagna e Croazia. Vedremo quello che succederà nella diretta di Italia Albania, sapendo che la prima partita non dovrà essere presa come punto assoluto per quello che verrà in seguito; intanto però diamo un breve sguardo alle possibili mosse dei due CT studiando insieme quelle che sono le probabili formazioni al Signal Iduna Park.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ALBANIA

Spalletti deve sciogliere alcuni nodi verso la diretta Italia Albania, soprattutto in mezzo: da capire le reali condizioni di Barella, Fagioli e Frattesi, per l’esordio potrebbe essere scelta la strada della cautela con Jorginho e Cristante titolari. In porta Gigio Donnarumma dovrebbe vincere il ballottaggio con Vicario, poi si giocherà con difesa a tre e dunque Darmian più di Gatti, Buongiorno e Alessandro Bastoni confermati e i due laterali Bellanova e Dimarco che si alzeranno. Due le certezze davanti, Federico Chiesa e Scamacca; a fare il secondo trequartista dovrebbe essere Lorenzo Pellegrini ma attenzione alle possibili sorprese, una di queste El Shaarawy.

L’Albania invece si dispone con il 4-3-3 e tanti giocatori che ben conosciamo: in porta l’ex Lazio Strakosha, in difesa i due centrali Kumbulla e Djimsiti che sono ancora in Serie A così come il terzino destro Hysaj, mentre sull’altro versante opera Mitaj. Asllani fa il regista stretto tra Bajrami e Ramadani, c’è tanta Italia anche nella zona mediana del campo e occhio soprattutto alla crescita della mezzala del Lecce; in attacco Broja, che gioca nel Chelsea e sarà un pericolo, avrà la maglia da prima punta con il supporto dei due laterali che dovrebbero essere Asani a destra e Hoxha a sinistra.

ITALIA ALBANIA: QUOTE E PRONOSTICO

Sono gli azzurri ad avere il favore del pronostico nella diretta di Italia Albania: il segno 1 per la vittoria della nostra nazionale ha un valore, secondo l’agenzia Snai, di 1,40 volte la posta in palio mentre il segno 2 che identifica il successo dell’Albania vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 8,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Abbiamo infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una somma corrispondente a 4,50 volte quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita.











