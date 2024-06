Video/ Italia Turchia (0-0) gol e highlights: Spalletti è soddisfatto! (Amichevole, 4 giugno 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ITALIA TURCHIA: LA SINTESI

Allo Stadio Renato Dall’Ara le formazioni di Italia e Turchia si annullano a vicenda con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nelle prime battute della gara gli Azzurri si dimostrano subito propositivi mancando il bersaglio con uno spunto offensivo provato da Retegui già al 7′. Il tempo passa e la compagine guidata da mister Spalletti ci riprova calciando alto su punizione con Pellegrini e mancando l’appuntamento col pallone di nuovo con Retegui al 23′.

Diretta/ Italia Turchia (risultato finale 0-0): Raspadori non batte Bayndir! (Amichevole 4 giugno 2024)

I biancorossi suonano quindi la carica al 24′ sprecando un colpo di testa, finito appunto alto, da corner con Yilmaz e sul fronte opposto Chiesa non combina certo di meglio al 31′. Il commissario tecnico Vincenzo Montella si vede poi costretto a sostituire prematuramente Kabak con l’ex Juve ed Atalanta Demiral già al 40′ e nel recupero l’Italia coglie un palo con un colpo di testa di Cristante al 45’+4′. In avvio di ripresa il neo entrato Zaccagni non approfitta di un lancio dalla destra e viene quindi praticamente colpito dalla sfera che termina sul fondo al 47′.

Diretta/ Portogallo Finlandia (risultato finale 4-2): doppietta di Bruno Fernandes! (4 giugno 2024)

Il solito Retegui si rivede quindi al 52′ con scarso successo ed il suo opposto Yilmaz replica al 54′ con il medesimo risultato. Nel finale di nuovo il genoano di origini argentine impatta male il pallone in acrobazia al 59′ e l’ex Atalante e Juventus Demiral manca una chance al 64′. Nel recupero il subentrato Raspadori non vince il duello con l’estremo difensore Bayndir al 90’+3′. Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, l’arbitro austriaco Sebastian Gishamer ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Orsolini al 29′ e Mancini al 90’+1′ tra le file dei padroni di casa.

Diretta/ Austria Serbia (risultato finale 2-1): giallo per Posch! (Amichevole, oggi 4 giugno 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ITALIA TURCHIA: DICHIARAZIONI

Intervistato da Rai Sport, il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ha dichiarato: “Non siamo stati brillantissimi e continui però in alcuni momenti squadra è salita, è stata alta però ci vuole tempo per mettere a posto determinate situazioni. C’è ancora la partita di domani per fare delle scelte, non posso dire chi mandare a casa due giorni prima. Bisogna saper cambiare in fretta, davanti non siamo stati brillantissimi nel gestire la palla nella loro metà campo. Riaggressioni? Diverse e fatte bene, poi abbiamo perso troppe palle facili, troppa difficoltà per pulire dei palloni rispetto al livello di gioco che vogliamo esprimere. Soddisfatto perchè la partita è stata vera, intensa, e si vanno a conoscere delle cose.”

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ITALIA TURCHIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA