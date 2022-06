DIRETTA ITALIA ARGENTINA/ Video streaming Rai 1: l’ultimo precedente è 4 anni fa

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: I TESTA A TESTA

Sono 15 i precedenti ufficiali di Italia Argentina: 10 di questi sono amichevoli e le due nazionali non si incrociano dal marzo 2018, quando l’Albiceleste preparava quel Mondiale che noi non avevamo giocato (storia che purtroppo si è ripetuta) e sul neutro dell’Etihad, dunque in Inghilterra come stasera, ci aveva battuto con i gol di Ever Banega e Manuel Lanzini. In generale il bilancio parla di 6 vittorie dell’Italia, 5 pareggi e 4 successi dell’Argentina: il problema se vogliamo è che la Seleccion ha vinto le ultime tre partite, che comunque erano tutte amichevoli. L’ultima nostra vittoria risale al giugno 1987: sulla strada verso gli Europei ci eravamo imposti a Zurigo, a segno Fernando De Napoli e Gianluca Vialli (in mezzo un’autorete) mentre per i nostri avversari era stato Diego Armando Maradona ad andare in gol.

Nelle cinque sfide valide per i Mondiali, contro l’Argentina non abbiamo mai perso: battuta nel 1978 (quando l’Albiceleste era in casa e avrebbe vinto il titolo, segnò Roberto Bettega che ci diede il primo posto nel girone) e nel 1982 (la famosa partita che ha aperto la nostra strada verso il trionfo di Madrid, reti di Marco Tardelli e Antonio Cabrini), ci abbiamo pareggiato nel 1974, nel 1986 (quando Diego Maradona segnò un gol meraviglioso beffando Giovanni Galli) e nel 1990. Purtroppo, a Napoli, i gol di Totò Schillaci e Claudio Caniggia (unica rete subita dagli azzurri fino a quel momento) avevano portato ai supplementari e poi ai rigori, dove gli errori di Roberto Donadoni e Aldo Serena ci erano stati fatali: l’Argentina ci aveva eliminato volando alla finale dell’Olimpico, poi persa contro la Germania Ovest. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA ARGENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALISSIMA

La diretta tv di Italia Argentina verrà trasmessa su Rai Uno: anche la Finalissima, essendo una partita ufficiale della nostra nazionale, godrà dell’appuntamento in chiaro per tutti, con la telecronaca affidata ad Alberto Rimedio e il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Per tutti coloro che non potessero mettersi davanti a un televisore, sarà garantito il servizio di diretta streaming video di Italia Argerntina: senza costi aggiuntivi basterà visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) oppure installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA ARGENTINA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

ITALIA ARGENTINA: LA FINALISSIMA INTERCONTINENTALE!

Italia Argentina, in diretta da Wembley, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 1 giugno: è la partita che passerà alla storia come Finalissima, una sorta di Coppa Intercontinentale con in campo le nazionali. Il pretesto? Il fatto che l’Italia abbia vinto gli Europei, mentre l’Argentina abbia messo in bacheca la Copa America; sarà una prima volta assoluta che però potrebbe non avere un seguito, perché di fatto questa partita si gioca anche per la suggestione data da Diego Armando Maradona, che ha idealmente (e non solo) unito i due Paesi, e del quale si omaggerà la memoria dopo la tragica scomparsa.

La diretta di Italia Argentina dunque avrà un valore se vogliamo relativo: certamente il contesto sarà quello di un’amichevole o qualcosa di più, anche perché la partita di Wembley arriva a conclusione di una stagione che è stata particolarmente intensa e che prevede anche i Mondiali in inverno. Sarà comunque una bella occasione, e allora noi aspettiamo che arrivi il calcio d’inizio; nel frattempo possiamo fare qualche considerazione legata alla Finalissima, leggendo per esempio quelle che potrebbero essere le scelte dei due CT nell’analisi approfondita delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARGENTINA

C’è la possibilità che nella diretta Italia Argentina, per quanto la Finalissima non abbia un enorme valore (non ancora, per lo meno), entrambi i CT vogliano comunque affidarsi ai giocatori che li hanno portati a questa partita. Dunque Roberto Mancini lancerà un 4-3-3 con i titolari, Bonucci e Chiellini (all’addio) davanti a Gigio Donnarumma con Di Lorenzo e Emerson Palmieri sugli esterni, poi un centrocampo comandato da Jorginho con il supporto delle due mezzali Barella e Verratti e il tridente che, orfano di Federico Chiesa, potrebbe prevedere Zaccagni (Zaniolo ha lasciato il ritiro per infortunio) a destra, Lorenzo Insigne a sinistra e Scamacca scelto come centravanti.

Anche Lionel Scaloni, che utilizza modulo speculare, va con la formazione migliore: Cristian Romero e Otamendi proteggono il portiere Emiliano Martinez, sulle fasce laterali invece dovremmo vedere Gonzalo Montiel e Acuña, quindi un centrocampo senza Leandro Paredes e dunque con Guido Rodriguez che potrebbe prendersi la cabina di regia, affiancato da De Paul e Lo Celso per un assetto particolarmente offensivo. In attacco invece Messi dovrebbe scalare sulla destra: il ruolo di punta centrale sarà affidato in questo caso a Lautaro Martinez reduce da una grande stagione con l’Inter, mentre a sinistra avremo quel Di Maria che presto potrebbe vestire la maglia della Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico sulla diretta Italia Argentina, e allora noi possiamo andare a leggere le sue quote per la Finalissima. In casa sono formalmente gli azzurri: il segno 1 per la vittoria della nostra nazionale vi farebbe guadagnare 2,90 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che identifica il successo dell’Albiceleste ha un valore che ammonta a 2,65 volte l’importo che avrete scelto di investire. Abbiamo poi il segno X che regola il pareggio, e porterebbe la partita ai rigori: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che corrisponde a 3,05 volte la vostra giocata.











