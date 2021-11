Diretta Italia Argentina/ Streaming video tv: test match fondamentale! (Rugby)

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: TEST MATCH DECISIVO PER CROWLEY

Italia Argentina, in diretta dallo Stadio Monigo di Treviso è la partita amichevole di rugby in programma oggi, sabato 13 novembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 14.00. Dopo il KO maturato solo sette giorni fa contro gli All Blacks, la nazionale italiana di rugby scende di nuovo in campo per le Autumn Nations series, la serie di test match prevista solitamente nel mese di novembre tra selezioni nazionali: contro ancora un avversario di gran livello come è l’Argentina del coach Mario Ledesma, che pure in settimana è scesa in campo per affrontare la Francia, sempre in un test match di grandissimo livello.

Diretta/ Italia Nuova Zelanda (risultato finale 9-47) video Tv8: azzurri a testa alta

Per la selezione di Crowley un banco di prova importante quello di oggi pomeriggio, certo più “valido e utile” per scoprire le reali potenzialità della nazionale azzurra, dell’incontro occorso con gli All Black, apparsi inavvicinabili sabato scorso. Vedremo però al slitto che dirà il campo: da parte dei nostri beniamini certo servirà la massima attenzione.

Diretta/ Pesaro Tortona (risultato finale 81-90): vittoria Bertram, crisi Vuelle!

DIRETTA ITALIA ARGENTINA STREAMING VIDEO CIELO: COME SEGUIRE IL TEST-MATCH

La diretta tv di Italia Argentina sarà visibile anche in chiaro su Cielo, dunque tutti potranno seguire gli azzurri nel test-match di Treviso, anche se ricordiamo che la televisione satellitare trasmetterà l’incontro pure su Sky Sport Uno e di conseguenza in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, la diretta tra Italia e Argentina sarà banco di prova prezioso per valutare la selezione del ct Crowley. Colte le eredità di Franco Smith, il nuovo ct della nazionale maggiore azzurra ha vissuto un debutto di fuoco solo sette giorni fa contro la Nuova Zelanda. Nella sfida all’Olimpico, i nostri ragazzi pur non demeritando sempre nel corso dell’incontro sono stati però pesantemente sconfitti dagli All Blacks con il risultato di 47-9: un verdetto che ha fatto non poco male al morale

Diretta Indian Wells 2021/ Streaming video tv: partite al via, si comincia! (tennis)

Pure si è trattata quella di una sfida dove erano pochissime le chance di riuscire dell’Italia: non è così il test match previsto solo oggi pomeriggio e proprio qui potemmo dunque valutare al meglio le potenzialità della nuova selezione nazionale. L’Argentina infatti rivale tosto ma non impossibile da acciuffare, che pure scende in campo con un trend di risultati ben negativo. Solo sette giorni fa con i Pumas sono stati sconfitti anche dalla Francia, in amichevole col risultato di 29-20. Gli albicelesti comunque si presentano come rivali da tenere ben d’occhio: servirà dare davvero il massimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA