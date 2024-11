DIRETTA ITALIA GEORGIA: IL TEST-MATCH DI MEZZO PER CERCARE LA VITTORIA

Secondo test-match per la nostra Nazionale di rugby nel mese di novembre, stavolta l’appuntamento è allo stadio Luigi Ferraris di Genova per la diretta Italia Georgia, partita in programma alle ore 14.40 di oggi pomeriggio, domenica 17 novembre 2024. Serve una scossa dopo la pesante sconfitta di otto giorni fa contro l’Argentina, che è stata una doccia gelata dopo gli entusiasmi suscitati dai brillanti risultati dell’ultimo Sei Nazioni. Sapevamo che i Pumas sono una Nazionale molto forte, ma perdere 18-50 in casa ha fatto naturalmente molto male.

Si deve allora provare a voltare pagina tornando alla vittoria nella diretta Italia Georgia, anche perché poi l’ultimo appuntamento sarà sabato prossimo contro gli All Blacks della Nuova Zelanda ed è quindi logico pensare che sia oggi la grande opportunità per chiudere i test-match del mese di novembre con almeno una vittoria. La Nazionale caucasica è una buona squadra, ma per chi ha vinto contro Scozia e Galles e pareggiato contro la Francia non deve fare paura, serve semmai una dimostrazione di avere reagito subito alla batosta di sabato scorso: che cosa ci dirà quindi la diretta Italia Georgia?

ITALIA GEORGIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Stavolta si gioca alla domenica invece del più “tradizionale” sabato, ma non cambiano le notizie che gli appassionati di rugby devono conoscere per seguire la diretta Italia Georgia in tv, che sarà infatti assicurata sia in chiaro per tutti su Tv8 sia su Sky Sport Arena (canale 204) per gli abbonati alla televisione satellitare. Di conseguenza raddoppia anche la diretta Italia Georgia streaming video, tramite Sky Go o Now Tv su abbonamento ma anche per tutti sul sito tv8.it.

DIRETTA ITALIA GEORGIA: SERVE UNA REAZIONE

Abbiamo capito quindi che la diretta Italia Georgia sarà un test dal punto di vista tecnico ma anche mentale e della personalità per i nostri Azzurri, che sono chiamati alla vittoria per non vanificare quanto di buono fatto di recente. Il processo di crescita è in atto, perché i risultati al Sei Nazioni sono stati ottimi (compresa l’impresa sfiorata contro l’Inghilterra), quindi adesso sarebbe fondamentale dimostrare che l’oggettivamente brutto scivolone contro l’Argentina sia stata una lezione della quale si è riusciti a fare tesoro fin dall’uscita immediatamente successiva.

La Georgia è una buona Nazionale, tanti dei suoi giocatori militano in Francia a livello di club e nel ranking Mondiale aggiornato ad inizio settimana occupa il dodicesimo posto, appena due alle spalle dell’Italia, quindi sarà un test-match comunque di buonissimo valore, che non sfigura troppo nel confronto con le due sfide di lusso previste negli altri incontri. Presenza fissa nella Coppa del Mondo fin dal 2003, ci sono quattro precedenti con tre vittorie per gli Azzurri, ma che cosa ci dirà il quinto capitolo della diretta Italia Georgia?