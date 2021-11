DIRETTA/ Italia Nuova Zelanda video streaming Tv8: parla il nuovo c.t. (Rugby)

DIRETTA ITALIA NUOVA ZELANDA: LE DICHIARAZIONI

In avvicinamento alla diretta di Italia Nuova Zelanda, possiamo mettere a confronto alcune dichiarazioni su entrambi i fronti. Per l’Italia, spazio alle parole del nuovo allenatore Kieran Crowley: “In questi giorni abbiamo lavorato molto su vari aspetti del gioco curando nel dettaglio ogni aspetto. I ragazzi hanno mostrato un grande atteggiamento durante gli allenamenti mostrando tanta voglia di creare qualcosa di importante con questa maglia. Sabato (oggi, ndR) il focus sarà incentrato sulla nostra prestazione proseguendo nel percorso volto alla creazione di una identità di squadra ben precisa” ha dichiarato Crowley.

Per la Nuova Zelanda, il flanker degli All Blacks Ardie Savea ha invece presentato così il test-match all’Olimpico di Roma: “Se sottovalutiamo l’Italia sarà un lungo pomeriggio per noi. Conosciamo quale sia la loro fisicità, e ricordo chiaramente che l’ultima volta la loro terza linea ci ha messo in difficoltà ed ha finito per dominarci. Non prendiamo questa gara alla leggera”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA NUOVA ZELANDA STREAMING VIDEO TV8: COME SEGUIRE IL TEST-MATCH

La diretta tv di Italia Nuova Zelanda sarà visibile anche in chiaro su Tv8, dunque tutti potranno seguire gli All Blacks nel test-match di Roma, anche se ricordiamo che la televisione satellitare trasmetterà l’incontro pure su Sky Sport Uno e di conseguenza in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

GRANDE SFIDA!

Italia Nuova Zelanda, in diretta alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 6 novembre 2021, vedrà gli All Blacks grandi protagonisti del test-match amichevole di rugby che vedrà gli Azzurri padroni di casa presso lo stadio Olimpico di Roma, scenario di grande prestigio per ospitare la squadra più rappresentativa del mondo nel rugby, cioè naturalmente gli All Blacks della Nuova Zelanda. La prima conseguenza di questo è chiara: salvo letterali miracoli sportivi, la diretta di Italia Nuova Zelanda non vedrà in bilico il risultato, perché la vittoria degli All Blacks sarà praticamente certa.

L’obiettivo per l’Italia sarà giocare bene, mostrare qualità, limitare il passivo magari facendo meglio del 3-66 di tre anni fa e rilanciare l’amore per il rugby, che forse negli ultimi anni si è un po’ affievolito a causa delle troppe sconfitte degli Azzurri, proprio mentre in tanti altri sport l’Italia coglie vittorie da sogno. Oggi pomeriggio a Roma ci sarà però il fascino del grande evento a circondare Italia Nuova Zelanda, sperando naturalmente che la nostra Nazionale possa fare bella figura.

DIRETTA ITALIA NUOVA ZELANDA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Nuova Zelanda, è doveroso ricordare che gli Azzurri del rugby hanno da poco cambiato guida tecnica e l’allenatore della nostra Nazionale è ora Kieran Crowley, che a giugno aveva conquistato alla guida della Benetton Treviso il primo storico successo italiano di un trofeo internazionale per club in Pro14 Rainbow Cup. Il rugby italiano dunque è vivo, anche se naturalmente contro gli All Blacks la missione è praticamente impossibile, a meno di voler considerare il pareggio ufficialmente assegnato alla Coppa del Mondo 2019 causa annullamento della partita dovuto al tifone Hagibis.

Non solo: Italia Nuova Zelanda sarà il debutto sulla panchina azzurra per un allenatore che fece parte degli All Blacks da giocatore, dal momento che Crowley è neozelandese. Dal punto di vista tecnico, c’è curiosità per scoprire un triangolo allargato inedito con Minozzi estremo e Mori e Ioane all’ala: per il numero 15 padovano degli Wasps sarà il ritorno sulla scena internazionale dopo quasi un anno di assenza. Michele Lamaro sarà capitano per la prima volta, mentre Renato Giammarioli tornerà in Nazionale a poco più di due anni di distanza dalla precedente, ma ancora più speciale sarà il match per Marco Fuser, la cui ultima presenza risale a tre anni fa proprio contro gli All Blacks allo Stadio Olimpico di Roma.

