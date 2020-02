Diretta Italia Austria/ Fed Cup 2020 streaming video tv: 1^ giornata nel gruppo B

Italia Austria è la prima partita nel gruppo B di Fed Cup 2020, in programma dalle ore 15:00 di giovedì 6 febbraio presso il Tallink Tennis Center di Tallinn: la nostra nazionale di tennis femminile riprende il cammino nel torneo per nazionali, e si trova ad affrontare una nazionale abbordabile nella prima di tre sfide che, con la stessa location, ci dovranno condurre eventualmente agli spareggi per tornare nel World Group II. Sarà una strada lunga: le altre avversarie saranno Estonia (giovedì) e Grecia (venerdì), naturalmente abbiamo a nostra disposizione le armi per tornare a brillare ma il percorso andrà affrontato passo per passo, senza la pretesa di voler forzare e sapendo che i momenti difficili potrebbero non essere finiti. Vedremo intanto come andranno le cose nella diretta di Italia Austria, prima sfida nel gruppo B della Fed Cup 2020; poi, a seconda del risultato, capiremo anche cosa ci aspetterà nei prossimi giorni qui a Tallinn.

La diretta tv di Italia Austria non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: per il momento SuperTennis, la web-tv federale che è possibile seguire anche in diretta streaming video sul sito www.supertennis.tv, ha garantito la messa in onda della sola sfida contro l’Estonia (dunque giovedì) in questa Fed Cup 2020, ma all’ultimo secondo potrebbe comunque fornire le immagini anche oggi. Ad ogni modo, le informazioni utili su questo gruppo di interzona vi arriveranno attraverso il sito ufficiale www.fedcup.com e le pagine relative presenti sui social network, in particolare facebook.com/FedCup e, su Twitter, @FedCup.

DIRETTA ITALIA AUSTRIA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Austria si gioca a 10 mesi di distanza dal playoff di Mosca: purtroppo avevamo lasciato le azzurre sconfitte con un sonoro 0-4, e dunque retrocesse in quella che potremmo considerare la Serie C della Fed Cup. Per tornare almeno al World Group II dovremo dunque superare almeno quattro scogli: tre come detto sono relativi al girone (siamo capitati in quello da quattro nazionali), mentre un altro eventualmente sarà lo spareggio contro la seconda (qualora dovessimo vincere il gruppo) o la vincitrice dell’altro raggruppamento (che comprende Ucraina, Bulgaria e Croazia). Se il percorso dovesse essere positivo, saremmo nel Secondo Gruppo Mondiale; da lì dovremmo poi qualificarci al playoff per tornare finalmente nel World Group, quello in cui ci si gioca il titolo. Come detto il cammino sarà eventualmente molto lungo: esauriti i tempi gloriosi in cui vincevamo le Fed Cup con una formazione che tutto il mondo ci invidiava, adesso non possiamo fare altro che rimboccarci le maniche e, agli ordini del nostro capitano Tathiana Garbin, sfruttare l’occasione per lanciare giovani talenti. Camila Giorgi traina l’Italia di Tallinn, affiancata da Jasmine Paolini e Martina Trevisan ma anche con Elisabetta Cocciaretto (che ha giocato agli Australian Open) e la veterana Giulia Gatto-Monticone, vista finalmente agli Us Open in un torneo dello Slam; l’Austria come detto è una nazionale del tutto abbordabile, la sua prima singolarista è Barbara Haas che è numero 139 del ranking Wta, già per la seconda – Julia Grabher – scendiamo fino al numero 221. Una squadra giovane, che come tante altre sta cercando un posto al sole: la crescita della stessa Haas potrebbe essere uno dei temi di svolta da questo punto di vista.



