Diretta Italia Bielorussia/ Streaming video e tv: amichevole di basket femminile

Italia Bielorussia si gioca venerdì 14 giugno a Broni, in provincia di Pavia: alle ore 20:00 la nostra nazionale di basket femminile scende nuovamente in campo per affrontare una delle ultime amichevoli in preparazione agli Europei che scatteranno a fine giugno. Marco Crespi sta plasmando un gruppo che andrà in Serbia per provare a passare il primo girone e poi valutare la strada che riuscirà a fare, sapendo comunque di avere buone possibilità di sorprendere; nell’ultima partita giocata abbiamo perso contro la Russia ma siamo state comunque brave a superare il Belgio, dunque al momento il bilancio di avvicinamento agli Europei parla di due vittorie e due sconfitte perchè avevamo “impattato” nelle due amichevoli disputate ad un giorno di distanza contro l’Ucraina. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Italia Bielorussia, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore e che ci dirà ancora qualcosa in più sullo stato di forma della nostra nazionale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia Bielorussia: la partita amichevole di basket femminile infatti non sarà trasmessa nel nostro Paese. Tuttavia, come successo con gli impegni precedenti, la pagina Facebook ufficiale della nostra federazione potrete fornire la sfida di Parma in diretta streaming video, e dunque vi dovrete armare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguirla.

DIRETTA ITALIA BIELORUSSIA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Italia Bielorussia vedremo nuovamente all’opera la nostra nazionale di basket femminile: l’avevamo lasciata al secondo posto nel torneo di Saragozza, dopo la sconfitta nella finale contro la Russia. Una partita nella quale abbiamo dimostrato di avere forse ancora qualcosa in meno rispetto alle nostre avversarie, ma che comunque siamo riuscite a condurre quasi punto a punto dopo un pessimo avvio; la cosa confortante è che in ogni singola amichevole che l’Italia ha giocato abbiamo sempre visto una protagonista diversa, nella finale di Saragozza si è trattato di Giorgia Sottana che sarà anche una delle leader azzurre quando arriveremo agli Europei. Come sempre dobbiamo sottolineare che il risultato finale di questa partita non sarà il principale indicatore del nostro livello, ma sicuramente vincere aiuta a vincere anche se coach Crespi punterà verosimilmente ad allungare le rotazioni per provare l’assetto giusto in vista dell’esordio nel torneo continentale. Tra poco dunque vedremo quello che succederà sul parquet per questa sfida.



