DIRETTA ITALIA BOSNIA/ Video streaming Rai 1: i precedenti sono a nostro favore (oggi 9 giugno 2024)

DIRETTA ITALIA BOSNIA: I TESTA A TESTA

Anticipando la diretta di Italia Bosnia possiamo dire che i precedenti tra queste due nazionali sono appena cinque: il bilancio sorride agli azzurri che hanno vinto in tre occasioni, tuttavia possiamo anche notare che nel novembre 1996, primo incrocio di sempre, si era giocata un’amichevole con ancora Arrigo Sacchi alla guida, dopo i fallimentari Europei, e la Bosnia ci aveva battuto con i gol di Hasan Salihamidzic, dieci anni dopo arrivato alla Juventus, e Elvir Bolic mentre in mezzo era arrivato il temporaneo pareggio di Enrico Chiesa. Le altre occasioni di Italia Bosnia sono tutte ufficiali: le due sfide del 2019 per le qualificazioni agli Europei poi vinti dagli azzurri e le due gare di Nations League un anno più tardi.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA/ Quote, ecco gli esclusi da Spalletti (amichevole, 9 giugno 2024)

Qui l’Italia ha fatto registrare tre vittorie e un pareggio, che è quello del settembre 2020 a Firenze con i gol di Edin Dzeko e Stefano Sensi; l’ultima volta in cui abbiamo affrontato la Bosnia in casa nostra è questa, il successo interno più recente risale invece al giugno di cinque anni fa. Eravamo all’Allianz Stadium di Torino: Bosnia in vantaggio con il solito Dzeko che all’epoca giocava ancora nella Roma, ma il ribaltone per la nostra nazionale era stato portato in dote da Lorenzo Insigne e Marco Verratti. Vedremo allora cosa succederà questa sera nell’amichevole di Empoli… (agg. di Claudio Franceschini)

Infortunio Milik: problema al ginocchio dopo la sfida con la Polonia/ Ansia Juventus, il Ct “Dovrà operarsi”

COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA BOSNIA IN STREAMING VIDEO TV SU RAI 1

Naturalmente le informazioni sulla diretta tv di Italia Bosnia ricalcano quelle di ogni partita della nostra nazionale maggiore: l’amichevole di Empoli sarà trasmessa su Rai Uno, il canale principale della televisione di stato, e di conseguenza rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti, con la possibilità di assistere alle immagini anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, semplicemente visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA BOSNIA

Diretta/ Inghilterra Islanda (risultato finale 0-1): caduta dei leoni! (amichevole, 7 giugno 2024)

ITALIA BOSNIA: SECONDO IMPEGNO PER SPALLETTI

Sarà lo stadio Carlo Castellani di Empoli, alle ore 20:45 di domenica 9 giugno, a ospitare la diretta di Italia Bosnia: per la nazionale di Luciano Spalletti si tratta della seconda e ultima amichevole prima di partire per la Germania, dove tra nemmeno sei giorni inizieremo i nostri Europei contro l’Albania. Il primo test verso la rassegna continentale non ha dato indicazioni troppo brillanti: è arrivato uno 0-0 contro la Turchia e la sensazione che l’Italia debba ritrovare la sua qualità e soprattutto quelle certezze che tre anni fa avevano portato a vincere gli Europei, anche se da quel momento tante cose sono cambiate a partire dal Commissario Tecnico.

La Bosnia rappresenta un’avversaria malleabile, sulla carta più modesto rispetto ai turchi: sconfitta per 3-0 dall’Inghilterra qualche giorno fa, gli Europei li guarderà dal divano non essendosi qualificata in un girone che era tutto sommato abbordabile, dopo le grandi speranze dello scorso decennio questa nazionale balcanica è tornata ad essere modesta e i suoi grandi veterani sono a fine carriera, rendendo ancora più complicato il futuro. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà tra poco nella diretta di Italia Bosnia, mentre aspettiamo che l’amichevole di Empoli prenda il via addentriamoci nelle possibili scelte da parte dei due CT, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Italia Bosnia.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA

Spalletti dovrebbe cambiare nella diretta Italia Bosnia, con l’obiettivo di provare soluzioni diverse: ecco allora che in porta torna Gianluigi Donnarumma, in difesa davanti a lui si potrebbe e dovrebbe giocare a tre con Buongiorno a comandare la linea e il supporto di Gatti e Calafiori, in mediana invece ci aspettiamo la titolarità di Fagioli con Jorginho che andrebbe in panchina, Frattesi sarà in campo dal primo minuto e sulle corsie laterali si muoveranno Bellanova e El Shaarawy. A ridosso dei due attaccanti occasione per Folorunsho; Scamacca sarà il centravanti e a fare coppia con lui dovrebbe essere Raspadori.

Da valutare la Bosnia di Sergej Barbarez: il modulo è di fatto un 5-3-2 con Radeljic e Gazibegovic che agiscono sulle corsie laterali, in difesa potrebbe esserci il giovane Muharemovic che gioca nella Juventus U23, insieme a lui Katic e Bicakcic ma ovviamente le scelte potrebbero essere altre dopo l’amichevole contro l’Inghilterra. In porta confermato Vasilj, ni mezzo al campo Burnic e Huseinbasic possono avere campo dal primo minuto così come Dzeko davanti, a fare coppia con Tabakovic mentre alle spalle di questi due attaccanti agirebbe Sosic, in ballottaggio con Saric.

QUOTE E PRONOSTICO ITALIA BOSNIA

È naturalmente favorita la nostra nazionale nella diretta di Italia Bosnia: le quote proposte dall’agenzia Snai non mentono e ci dicono che il segno 1 per la vittoria dell’Italia vi farebbe guadagnare 1,27 volte quello che avrete messo sul tavolo, per contro siamo ad un valore di 9,50 volte la posta in palio per il segno 2 che regola l’affermazione della Bosnia. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 5,50 volte l’importo che sceglierete di investire su questa partita amichevole.











© RIPRODUZIONE RISERVATA