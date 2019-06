Diretta Italia Bosnia/ Streaming video Rai: nell’unico precedente, azzurri sconfitti

Italia Bosnia è una partita che si è giocata soltanto una volta: incide il fatto che la federazione balcanica si sia formata soltanto negli anni Novanta, ma anche dopo quella data storica non abbiamo mai incrociato gli avversari di questa sera in una qualificazione ad un grande torneo, che la Bosnia ha giocato solo nel 2014 (ai Mondiali, con eliminazione al primo turno). Tuttavia, c’è un’amichevole: risale al novembre 1996, l’Italia era reduce dal flop agli Europei e iniziava la preparazione alla Coppa del Mondo in Francia. La Bosnia era ad una delle primissime partite ufficiali (la prima era arrivata un anno e mezzo prima): tuttavia aveva avuto la meglio vincendo 2-1. Due gol lampo nei primi 10 minuti, con Hasan Salihamidzic – in seguito visto nella Juventus – e Enrico Chiesa, il cui figlio oggi è un punto di forza degli azzurri; a sancire il successo della nazionale balcanica era stato Elvir Bolic, a un minuto dall’intervallo. La sconfitta aveva portato Arrigo Sacchi alle dimissioni: nemmeno un mese più tardi si sarebbe seduto nuovamente sulla panchina del Milan, mentre l’Italia sarebbe stata presa in mano da Cesare Maldini, già grande condottiero di una dominante selezione Under 21. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Bosnia sarà trasmessa, come tutte le partite della nostra nazionale, su Rai Uno: appuntamento dunque sulla televisione di stato e in chiaro per tutti. In assenza di un televisore sarà possibile la seconda opzione, ovvero quella della diretta streaming video: basterà dotarsi di apparecchi mobili – PC, tablet o smartphone – e visitare il sito www.raiplay.it, dove selezionare il canale di riferimento senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA BOSNIA: ARBITRA FERNANDEZ

Come abbiamo già visto, Italia Bosnia verrà diretta da Xavier Estrada Fernandez: si tratta di un arbitro spagnolo di 43 anni che in questa stagione è stato impegnato in 20 partite della Liga. Qui ha incrociato più volte il Real Madrid e l’Atletico, mentre non ha mai avuto a che fare con il Barcellona; è stato lui a dirigere il derby della capitale (vittoria esterna dei Blancos), risale al 18 maggio l’ultimo impegno in Getafe Villarreal, partita decisiva per la corsa al quarto posto utile per andare in Champions League. In ambito internazionale, Fernandez ha poi arbitrato il pareggio tra Slovenia e Macedonia dello scorso marzo, nelle qualificazioni agli Europei 2020, e Irlanda Danimarca per la Lega B della Nations League. C’è nu altro precedente con le nazionali balcaniche: lo scorso settembre infatti il fischietto spagnolo è stato impegnato nell’amichevole di lusso tra il Portogallo e la Croazia. Le sue cifre stagionali, prendendo in considerazione il 2018-2019, parlano di 176 ammonizioni in 30 gare: siamo praticamente a 6 gialli per partita, che certamente non sono pochi. Le espulsioni sono tre, ma i rigori fischiati ben 12. (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA BOSNIA: ORARIO E PRESENTAZIONE

Italia Bosnia, che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Xavier Estrada Fernandez, si gioca alle ore 20:45 di martedì 11 giugno presso l’Allianz Stadium di Torino: siamo nella quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2020 e questa partita, valida per il gruppo J, potrebbe consegnarci quasi definitivamente il pass per la fase finale del torneo. La situazione è più che positiva: l’Italia ha vinto le tre partite disputate e non ha ancora incassato gol, l’ultimo 3-0 in casa della Grecia ci ha inoltre permesso di allungare sulle due avversarie più pericolose. Una è proprio la nazionale ellenica, l’altra è la Bosnia: senza lo squalificato Pjanic i balcanici sono caduti a sorpresa in Finlandia, confermando la loro incostanza e complicandosi decisamente la vita. Questo però almeno relativamente: la Bosnia infatti è una delle nazionali che hanno vinto il loro gruppo della Nations League, e dunque anche se – paradossalmente – dovessero centrare l’ultimo posto nelle qualificazioni avrebbero comunque una posizione di diritto nei playoff. Il che non significa che i bosniaci non ci proveranno comunque, anche perchè lo spareggio sarebbe complicato psicologicamente; gli azzurri invece proseguono nel loro ottimo percorso di crescita trattandosi di una squadra giovane e ancora in maturazione. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco di Torino, valutando le probabili formazioni nella diretta di Italia Bosnia il cui calcio d’inizio è atteso ormai tra poche ore.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA

In Italia Bosnia Roberto Mancini potrebbe confermare la squadra che ha vinto ad Atene: potrebbero comunque esserci due cambi, il primo a centrocampo dove Verratti è diffidato – pronto Lorenzo Pellegrini a farne le veci – e il secondo davanti dove Kean si gioca il posto con Belotti per fare la prima punta, ma potrebbe anche andare esterno lasciando fuori Lorenzo Insigne (sembra invece essere confermato Federico Chiesa a destra). In mediana Jorginho sarà il playmaker con Barella che agirà sull’altra mezzala; Chiellini potrebbe riposare (dentro Alessio Romagnoli) ma è comunque favorito per affiancare Bonucci a protezione di Sirigu, sugli esterni dovrebbero giocare ancora Florenzi e Emerson Palmieri. Nella Bosnia torna Pjanic, e dunque Robert Prosinecki lo manderà alle spalle di Dzeko come unico trequartista, a supportare un tridente che sarà completato dagli esterni Visca e Duljevic. In mediana Besic e Cimirot partono ancora favoriti ma con Loncar pronto a dare fastidio; la difesa sarà a quattro con Sunjic e Zukanovic che si disporranno davanti al portiere Sehic, mentre i due terzini potrebbero essere ancora Bicakcic e Civic. Dunque, rispetto al ko in Finlandia il CT bosniaco potrebbe operare un solo cambio ma vedremo a ridosso della partita se sarà effettivamente così.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Italia Bosnia sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: la nostra nazionale parte favorita avendo una quota di 1,33 sul segno 1 che identifica la sua vittoria. Non solo: gli azzurri sono nettamente in vantaggio sul pronostico perchè il segno 2, da giocare per il successo esterno dei nostri avversari, porta in dote un valore di 9,00 volte la puntata e anche il pareggio ha una quota non bassissima, vale a dire 5,00 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA