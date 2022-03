Diretta Italia Bosnia/ Streaming video Rai: azzurrini per il riscatto (Under 21)

DIRETTA ITALIA BOSNIA UNDER 21: AZZURRI FAVORITI!

La diretta di Italia Bosnia Under 21 andrà in scena martedì 29 marzo a partire dalle ore 17.30. L’impegno, in programma allo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste, mette in palio punti importanti per le qualificazioni agli Europei 2023 di categoria. Gli azzurrini sono reduci dal deludente pareggio contro i pari età del Montenegro, mentre i balcanici negli ultimi turni hanno ottenuto due vittorie, di cui una proprio contro questi ultimi e l’altra contro il Lussemburgo.

La classifica del Girone F vede ad ogni modo l’Italia U21 in vetta a parità di punti (14) con la Svezia U21. Gli azzurrini sono attualmente imbattuti. Nello scorso turno però non sono stati bravi ad approfittare del passo falso della diretta contendente, mancando il sorpasso seppure restando potenzialmente a +3 alla luce di una partita in meno disputata. Adesso non sono però più concessi errori, per cui gli uomini di Paolo Nicolato dovranno dare il meglio di sé tra le mura amiche. L’avversario da parte sua ha tanta voglia di scalare posizioni e tenterà il tutto per tutto per portare a casa punti. La Bosnia U21 infatti attualmente occupa il terzo posto a quota 11 e può ancora crederci.

DIRETTA ITALIA BOSNIA UNDER 21 STREAMING VIDEO RAI 2: COME SEGUIRE LA PARTITA

Italia Bosnia Under 21, come di consueto per quanto riguarda le partite della Nazionale azzurra, sarà trasmessa in diretta in chiaro sulle frequenze della Rai. L’impegno in questione, nel dettaglio, sarà visibile gratuitamente in televisione a partire dalle ore 17.30 sul canale Rai 2. Per coloro che invece volessero usufruire della visione di Italia Bosnia under 21 in diretta streaming, ciò è possibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure tramite l’applicazione di Rai Play su computer, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA UNDER 21

Le probabili formazioni della diretta Italia Bosnia Under 21 non dovrebbero celare grandi sorprese, soprattutto in virtù del fatto che gli azzurrini non hanno una rosa molto lunga in questo momento. Non è da escludere, comunque, che qualcosa si cambierà, dato il risultato deludente dello scorso turno. Il c.t. Paolo Nicolato dovrebbe dunque proporre un 4-3-3 così strutturato: Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Parisi; Portanova, Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, Vignato. Gli ospiti invece dovrebbero schierarsi con 4-2-3-1 strutturato così: Cetkovic; Dedic, Pavlovic, Barisic, Nikic; Begic, I. Savic; Drljo, Basic, M. Savic; Masic.

QUOTE ITALIA BOSNIA UNDER 21

Le quote della diretta Italia Bosnia Under 21, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti gli azzurrini. Una vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è infatti fissata a 1,20. Un successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece addirittura a 11,50. Un pareggio, con il segno X, è infine a 5,75.











