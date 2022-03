Diretta Montenegro Italia U21/ Streaming video tv: azzurrini puntano gli Europei

DIRETTA MONTENEGRO ITALIA U21: PARTITA DA VINCERE!

Montenegro Italia, che andrà in scena in diretta venerdì 25 marzo 2022 a partire dalle ore 18.30 al Gradski Stadion di Podgorica, è una sfida valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21. Gi azzurrini di Paolo Nicolato al momento si trovano al secondo posto della classifica del Gruppo F, alle spalle della Svezia ma con due partite in meno. I piccoli falchi di Miodrag Vukotic invece occupano il penultimo posto, con soli 7 punti.

Probabili formazioni Montenegro Italia Under 21/ Quote: 4-3-3 per Nicolato

Gli ospiti dunque dovrebbero essere favoriti, sia per l’andamento avuto in questa fase della competizione sia per il precedente. Lo scorso anno, infatti, allo Stadio Romeo Menti di Vicenza ottennero contro questo avversario una vittoria di misura in virtù di una rete realizzata da Colombo. Nell’ultimo turno, inoltre, i piccoli falchi sono stati battuti dalla Bosnia-Erzegovina, mentre gli azzurrini hanno ottenuto una vittoria contro l’Irlanda. Per proseguire la sua corsa verso gli Europei Under 21 il gruppo guidato da Paolo Nicolato dovrà continuare su questa strada: mancano infatti ancora cinque partite prima della conclusione di questa fase e non è possibile commettere errori.

Diretta/ Italia Germania U19 (risultato finale 2-2): Miretti e Gnonto non bastano!

DIRETTA MONTENEGRO ITALIA U21 STREAMING VIDEO RAI 2: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta di Montenegro Italia U21, come di consueto per quanto riguarda le partite della Nazionale azzurra, sarà trasmessa in chiaro sulle frequenze della Rai. L’impegno in questione, nel dettaglio, sarà visibile gratuitamente in televisione a partire dalle ore 18.30 sul canale Rai 2. Per coloro che invece volessero usufruire della diretta Montenegro Italia in streaming, ciò è possibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure tramite l’applicazione di Rai Play su computer, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

Europei 2032, l'Italia si candida per ospitare la competizione/ L'annuncio della Figc

PROBABILI FORMAZIONI MONTENEGRO ITALIA UNDER 21

Le probabili formazioni della diretta Montenegro Italia U21 risentono di qualche assenza. Il c.t. degli azzurrini Paolo Nicolato nei giorni scorsi ha lamentato il mancato impiego di giovani nei campionati di massimo livello. Nella lista dei convocati, in tal senso, figurano alcuni nomi nuovi: i difensori Candela (Cesena) e Viti (Empoli), il centrocampista Bove (Roma) e gli attaccanti Cambiaghi (Pordenone) e Gaetano (Cremonese). L’allenatore deciderà di impiegarli fin da subito? La certezza è che andrà avanti con il consueto 4-3-3. Esso potrebbe così strutturato: Turati; Quagliata, Okoli, Lovato, Bellanova; Ricci, Esposito, Rovella; Vignato, Lucca, Colombo. I piccoli falchi del c.t. Miodrag Vukotic invece dovrebbe optare per un 4-2-3-1: Ivezic; Pesukic, Perovic, Babic, Raznatovic; Krstovic, Janjc; Vukcevic, Vukotic, Sijaric; Krstovic.











© RIPRODUZIONE RISERVATA