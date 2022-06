DIRETTA/ Italia Brasile (risultato 1-0) streaming video tv: 2^ set!

DIRETTA ITALIA BRASILE (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO SET

Inizia il match tra Italia e Brasile valido per la Nations League. Egonu e Kisy per il 9-9. Lubian mura Gabi per il 12-9. ottimo momento per l’Italia. Egonu da seconda linea trova un missile per il 15-9. Muro di Bonifacio ed Italia sul 17-11, è il terzo muro per la Bonifacio. Julia trova il mani-out da zona 2, 18-13. Malinov alza per Egonu, bellissima la sua diagonale per il 20-13. Botta e risposta tra Bosetti e Julia, 23-17. Bellissimo punto della Lubian, 24-17. Degradi chiude il primo set sul 25-17. Grandissimo primo set della compagine azzurra che ha sbagliato praticamente nulla. Andiamo ora verso il secondo set. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA ITALIA BRASILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Brasile sarà garantita oggi su Sky Sport Uno, il canale numero 201 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022 e dunque trasmetterà le partite della nazionale azzurra di volley femminile. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche il servizio di diretta streaming video di Italia Brasile garantita dall’applicazione Sky Go, ma che sarà offerto anche da Now TV.

SI GIOCA

La diretta di Italia Brasile comincerà fra pochissimi minuti, cioè alle ore 20.00 italiane: sarà l’ottava fatica nella VNL 2022 per le azzurre tra Ankara e Brasilia e questo significa che l’Italia di Davide Mazzanti, dopo la vittoria contro la Germania, oggi contro le padrone di casa del Brasile completerà anche la seconda settimana di partite alla VNL 2022 con una sfida sempre affascinante, come è normale che sia quando si affronta il Brasile. In chiusura degli appuntamenti per la Pool ospitata a Brasilia, vediamo cosa attenderà l’Italia dopo la prossima settimana di pausa (nella quale giocheranno gli uomini): dal 29 giugno al 3 luglio l’appuntamento con le azzurre sarà per altre quattro partite a Sofia, capitale della Bulgaria.

In questo caso, le avversarie saranno Polonia alle ore 19.00 del 29 giugno, Corea del Sud alle 15.30 del 1° luglio, le padrone di casa bulgare alle 19.00 del 2 luglio e infine la Thailandia alle ore 15.30 del 3 luglio. In conclusione, ci sarà la Final Eight dal 13 al 17 luglio, per la quale si spera che l’Italia possa tornare proprio ad Ankara, dove la nostra VNL 2022 è cominciata. Adesso però pensiamo alla più stretta attualità: Italia Brasile finalmente inizia!

DIRETTA ITALIA BRASILE: LE AVVERSARIE

Mentre aspettiamo la diretta di Italia Brasile, possiamo naturalmente dire qualcosa in più circa le nostre avversarie in questa partita per la VNL 2022. Si tratta di una Nazionale naturalmente sempre tra le più forti del mondo, finora protagonista di un cammino ottimo anche nella VNL 2022. Ricordiamo allora che il Brasile ha vinto per addirittura dodici volte nella sua storia il World Grand Prix, mentre è ancora a secco in Volleyball Nations League, dunque naturalmente vincere per la prima volta anche la nuova manifestazione potrebbe essere una ambizione importante per le giocatrici verdeoro.

Il grande obiettivo del Brasile nel 2022 tuttavia sarà quello di vincere il Mondiale, che clamorosamente non ha mai conquistato nella pallavolo femminile: il bilancio è di ben tre secondi posti nel 1994, 2006 e 2010, più un terzo e un quarto posto, tuttavia manca ancora il trionfo iridato a differenza di quello olimpico, dal momento che il Brasile ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012, più un argento e due bronzi a cinque cerchi dal 1996 in poi.











