DIRETTA ITALIA POLONIA/ Video streaming tv: ecco i nostri convocati (VNL 2024, oggi 19 giugno)

DIRETTA ITALIA POLONIA: I CONVOCATI

Parlando ancora della diretta di Italia Polonia possiamo andare ad approfondire il discorso legato alle convocazioni di Ferdinando De Giorgi per il terzo girone di Volley Nations League 2024. Con la qualificazione alle Olimpiadi archiviata e quella alla Final Eight di VNL 2024 ad un passo, giustamente il nostro Commissario Tecnico ha scelto di lasciare a casa parecchi dei suoi titolari: di fatto quasi tutti, dunque all’Arena Stozice di Lubiana ci presentiamo con una nazionale sperimentale con De Giorgi che potrà valutare alcune decisioni in vista dei grandi appuntamenti, soprattutto ovviamente quello dei Giochi di Parigi.

Come palleggiatori ci saranno Riccardo Sbertoli, Marco Falaschi e Paolo Porro; i centrali sono Edoardo Caneschi, Lorenzo Cortesia, Giovanni Sanguinetti e Leandro Mosca, come schiacciatori ecco Mattia Bottolo, Tommaso Rinaldi, Davide Gardini, Luca Porro e Francesco Recine, quindi gli opposti Alessandro Bovolenta e Fabrizio Gironi e i liberi Marco Gaggini e Gabriele Laurenzano. Assenti Simone Giannelli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Simone Anzani, Yuri Romanò, insomma tutti gli eroi dei Mondiali: li rivedremo in campo quando conterà davvero, intanto sarà interessante valutare la diretta di Italia Polonia con questi ragazzi in campo a Lubiana. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA POLONIA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Come sempre quando si parla di Volley Nations League 2024 bisogna segnalare che non è prevista una diretta tv per Italia Polonia: la partita di questa sera non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, ma ci sarà comunque la possibilità di seguirla perché il torneo viene garantito da due piattaforme con visione in diretta streaming video. Stiamo parlando di DAZN e Volleyballworld.net, accessibili appunto tramite dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

UNA SFIDA INFINITA!

La diretta di Italia Polonia ci farà compagnia dalle ore 20:30 di mercoledì 19 giugno: all’Arena Stozice di Lubiana inizia il terzo e ultimo girone della Volley Nations League 2024, e naturalmente questa è la sfida più attesa per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi che contro la Polonia hanno vinto la finale dei Mondiali e negli ultimi anni hanno aperto una straordinaria sfida per il dominio nel volley maschile, a volte vincendo e a volte perdendo (ricordiamo gli Europei portati a casa dalla nostra avversaria) ma sempre e comunque mantenendo altissimo il livello.

A dire il vero la diretta di Italia Polonia di questa sera sarà in chiave minore: da una parte gli azzurri si sono già qualificati alle Olimpiadi e sono ad un passo dalla Final Eight della Volley Nations League 2024, dall’altra parte la stessa nazionale polacca sa già di essere alle fasi finali del torneo in corso perché le ospiterà, pur dovendo giocare anche i gironi come da regolamento. Ciò potrebbe comunque togliere poco al grande spettacolo della diretta di Italia Polonia, aspettando che la partita ormai classica prenda il via possiamo fare qualche valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata di Lubiana.

DIRETTA ITALIA POLONIA: CI PREPARIAMO ALLA FINAL EIGHT

Dunque la diretta di Italia Polonia sarà come detto a scartamento ridotto: non ci saranno le grandissime emozioni della finale dei Mondiali o di quella che l’anno seguente ha consegnato ai polacchi gli Europei, sarebbe stato così anche se avessimo dovuto andare a caccia della qualificazione alle Olimpiadi perché comunque un girone di Volley Nations League non può avere la stessa intensità di una finale per il titolo iridato. Sia come sia, la diretta di Italia Polonia è ormai entrata nell’immaginario collettivo come la partita con la L maiuscola: giusto seguirla sino in fondo anche in questo contesto.

Gli azzurri di De Giorgi e i polacchi di Nikola Grbic di fatto si preparano per la Final Eight: la VNL 2024 non sarà magari il grande appuntamento da vincere a tutti i costi, ma può essere comunque un ottimo biglietto da visita per arrivare alle Olimpiadi. All’Italia manca di fatto un’incollatura per qualificarsi alla fase finale di questo torneo e può ancora farlo da prima in classifica, forte di sette vittorie in otto partite, la Polonia come detto è già sicura del pass ma potrebbe interessarle scavalcare la Slovenia e soffiare il primato alla nostra nazionale. Staremo a vedere…











