Diretta Italia Bulgaria/ Risultato live, streaming video tv: riparte la VNL 2023 femminile (oggi 14 giugno)

DIRETTA ITALIA BULGARIA: PER INVERTIRE LA ROTTA!

Italia Bulgaria, in diretta dall’Hong Kong Coliseum naturalmente di Hong Kong, si gioca alle ore 11.00 italiane (le 17.00 locali) di questa mattina, mercoledì 14 giugno 2023, perché sarà la quinta uscita delle Azzurre del c.t. Davide Mazzanti e quindi il primo impegno dell’Italia nella seconda settimana della VNL 2023 di volley femminile. Siamo passati da Antalya a Hong Kong e si riparte per un nuovo ciclo molto intenso, con quattro partite in cinque giorni da oggi a domenica, affrontando dopo la Bulgaria anche Repubblica Dominicana, Olanda ed infine le padrone di casa della Cina.

Onestamente non è stato un buon inizio per l’Italia nella VNL 2023 di volley femminile, abbiamo vinto una sola delle prime quattro partite giocate, per di più al tie-break contro la Thailandia prima di infilare tre sconfitte contro Polonia, Stati Uniti (al tie-break) e infine Turchia, per cui in classifica al momento saremmo fuori dalle Final Eight di metà luglio ad Arlington, negli Usa. Non è il caso di drammatizzare, anzi all’inizio del cammino è anche normale fare esperimenti o provare nuove giocatrici, ma se vorremo provare a difendere il titolo conquistato l’anno scorso in Volleyball Nations League bisognerà cambiare passo il prima possibile, magari già oggi: cosa ci dirà la diretta di Italia Bulgaria?

DIRETTA ITALIA BULGARIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Bulgaria sarà garantita oggi sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (205) della piattaforma satellitare. Di conseguenza, sarà possibile usufruire della diretta streaming video di Italia Bulgaria anche tramite il servizio Sky Go oltre che sulla piattaforma Volleyball World TV, la quale infatti seguirà integralmente la Volleyball Nations League 2023.

DIRETTA ITALIA BULGARIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Bulgaria, per prima cosa ricordiamo quali sono le giocatrici convocate dal c.t. Davide Mazzanti per la seconda settimana della VNL femminile 2023: abbiamo quindi le palleggiatrici Francesca Bosio e Giulia Gennari; come opposti ecco Sylvia Nwakalor e Adhuoljok John Majak Malual; le schiacciatrici sono Alice Degradi, Sofia D’Odorico, Myriam Sylla e Loveth Omoruyi; le centrali invece sono Linda Nwakalor, Alessia Mazzaro, Anna Danesi e Federica Squarcini; infine ecco i due liberi, Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale.

Abbiamo già descritto la necessità di iniziare a cambiare ritmo se vorremo inseguire la qualificazione per la Final Eight del mese prossimo, nelle quali in palio ci sarà il titolo vinto proprio dall’Italia nel 2022. Vero che nell’immediato i risultati non sono la prima necessità, considerando che gli appuntamenti decisivi del 2023 saranno gli Europei e le qualificazioni olimpiche, ma dobbiamo onorare il nostro status anche in Nations League e la partita contro la Bulgaria, che vanta il nostro identico bottino di una vittoria e tre sconfitte nella prima settimana, potrebbe essere l’occasione giusta per tornare a vincere.

