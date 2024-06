DIRETTA ITALIA BULGARIA/ Video streaming tv: focus sugli avversari (VNL 2024, oggi giovedì 20 giugno)

DIRETTA ITALIA BULGARIA: FOCUS SUGLI AVVERSARI

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Italia Bulgaria, fino a questo momento francamente abbiamo detto ben poco circa i nostri avversari e allora adesso può essere giunto il momento di parlare della Bulgaria. Per loro non ci sono più speranze di qualificazione alle Olimpiadi e sarà la terza assenza consecutiva ai Giochi, un brusco passo indietro rispetto al quinto posto di Pechino 2008 e al quarto di Londra 2012, tra l’altro perdendo la finale per il bronzo proprio contro l’Italia.

In quegli anni la Bulgaria era una delle migliori Nazionali del mondo, come dimostrò anche il terzo posto raggiunto ai Mondiali 2006, mentre per fare un paragone dobbiamo notare che nel 2022 i bulgari non sono andati oltre un modesto ventesimo posto nell’ultima rassegna iridata della pallavolo maschile. Addirittura l’anno scorso la Bulgaria si classificò solamente quindicesima agli Europei, in questa Nations League invece finora ha raccolto tre vittorie e sei sconfitte su nove partite, in teoria avrebbe ancora speranze di raggiungere la Final Eight ma servirebbe un finale perfetto per riuscirci. Sarà una missione possibile per questa Bulgaria? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA BULGARIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non vi sveliamo ormai niente di nuovo ricordando che la diretta tv di Italia Bulgaria non sarà disponibile nel senso classico del termine, infatti tifosi e appassionati sanno benissimo che tutte le partite della Volleyball Nations League 2024 (compresa naturalmente quella di oggi pomeriggio) sono visibili tramite la diretta streaming video che è offerta sia dalla piattaforma di DAZN oppure anche su Volleyballworld.net, sebbene in entrambi i casi solo su abbonamento.

SECONDA USCITA DEGLI AZZURRI A LUBIANA

Secondo appuntamento della settimana che si svolge vicinissimo a casa nostra, l’Arena Stožice di Lubiana infatti ospiterà dalle ore 16.30 di oggi pomeriggio, giovedì 20 giugno 2024, la diretta di Italia Bulgaria, che sarà il decimo appuntamento per gli Azzurri del c.t. Ferdinando De Giorgi nella Volleyball Nations League 2024 al maschile. Dopo le prime due pool entrambe oltre oceano, fra Rio de Janeiro e Ottawa, adesso siamo in Europa e soprattutto abbiamo ufficialmente in tasca il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024, che vedranno la nostra Nazionale di pallavolo maschile dare ancora una volta l’assalto all’oro olimpico.

Non potevano mancare i campioni del Mondo in carica, che proprio a Lubiana giocarono nel 2022 le prime partite del Mondiale che divenne trionfale in Polonia. La strada allora è tracciata e potrebbe essere di buon auspicio, dal momento che la Pool 5 della VNL 2024 si gioca nella capitale della Slovenia e poi avremo in Polonia le Final Eight, presso la Atlas Arena di Lodz. Proprio i polacchi sono stati nostri avversari ieri sera, adesso si torna in campo a meno di 24 ore di distanza ma contro un’avversaria teoricamente più abbordabile come la Bulgaria, che non è più sui livelli di alcuni anni fa. Sarà davvero una partita più facile? Ce lo dirà la diretta di Italia Bulgaria…

DIRETTA ITALIA BULGARIA: VERSO LE OLIMPIADI

Possiamo finalmente fare i conti verso le Olimpiadi di Parigi 2024 e approfittiamo dello spazio concesso dalla diretta di Italia Bulgaria per rivolgere già lo sguardo a quanto succederà fra poco più di un mese ai Giochi. Gli Azzurri ci arrivano via ranking, avendo fallito la qualificazione nei tornei pre-olimpici dell’anno scorso, ma la nostra era comunque una posizione di forza per cui il verdetto è diventato ufficiale con una settimana d’anticipo rispetto alla chiusura della fase a gironi, grazie a ben sette vittorie in otto partite nelle prime due Pool della VNL 2024.

Insomma, non è stato un problema raggiungere Parigi, anche se magari la necessità di ottenere la certezza della qualificazione ha impedito di fare qualche esperimento in più nella prima fase della Nations League. Parlando delle Olimpiadi possiamo segnalare una novità nel format: le Nazionali partecipanti sono sempre 12, ma saranno divise in tre gironi da quattro invece che in due da sei, con la qualificazione ai quarti di finale che sarà garantita alle prime due di ogni gruppo più le due migliori terze. Tutto questo senza snobbare quello che succederà prima: sono settimane ricche di emozioni con le fasi decisive della VNL 2024, che cosa ci dirà la diretta di Italia Bulgaria?











