Diretta Italia Canada/ Risultato live, streaming video Rai: primato? (Mondiali pallanuoto 2023, 19 luglio)

DIRETTA ITALIA CANADA: DECISIVSA PER IL PRIMATO!

Italia Canada, come sempre in diretta dalla Marine Messe Fukuoka, va in scena alle ore 2:00 di mercoledì 19 luglio: il fuso orario è quello di casa nostra, la partita è valida per i Mondiali pallanuoto 2023. È la seconda giornata nel gruppo B: all’esordio l’Italia ha battuto la Francia non senza soffrire, soprattutto in un primo tempo nel quale la nazionale transalpina è stata avanti per quasi la totalità dei quarti. Il Settebello ha poi cambiato passo e si è preso una vittoria importante per continuare a inseguire il primo posto: lo abbiamo detto, vincere il girone è fondamentale.

DIRETTA/ Italia Sudafrica (risultato finale 24-2): un'altra goleada! (Mondiali pallanuoto 2023, 18 luglio)

Adesso vivremo la diretta di Italia Canada, una partita in cui la nostra nazionale sfida l’altra squadra che ha vinto alla prima giornata: le foglie d’acero hanno faticato ma hanno superato la Cina per 13-10, successo che chiaramente può essere determinante per garantirsi la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, anche se probabilmente i canadesi dovranno passare attraverso i playoff. Ora non ci resta che stare a vedere quello che succederà tra poche ore nella piscina di Fukuoka, perché tra poco Italia Canada per i Mondiali pallanuoto 2023 prenderà il via…

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA/ Video streaming Rai: Paltrinieri argento, Acerenza bronzo! (18 luglio)

DIRETTA ITALIA CANADA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Canada sarà affidata alla televisione di stato, che si occupa di coprire i Mondiali nuoto 2023 e dunque nella sua programmazione inserisce anche le partite di pallanuoto. Nello specifico il match del Settebello dovrebbe essere garantito da Rai Due, essendo nella fascia oraria della notte o mattina di casa nostra; in assenza di un televisore potrete accedere alle immagini anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato visitando il sito di Rai Play o installando la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA CANADA SU RAIPLAY

DIRETTA/ Italia Francia (risultato finale 13-6): una vittoria sofferta! (Mondiali pallanuoto 2023, 17 luglio)

DIRETTA ITALIA CANADA: RISULTATI E CONTESTO

Sarà una notte interessante quella dedicata alla diretta di Italia Canada: possiamo pacificamente dire che, nei Mondiali pallanuoto 2023, il girone per il Settebello dovrebbe essere una formalità. Siamo stati fortunati ad evitare nazionali che avrebbero potuto rappresentare insidie maggiori; come già detto il primo posto nel gruppo B ci garantirebbe la qualificazione diretta ai quarti di finale e questo vorrebbe dire, oltre a giocare una partita in meno sulla strada verso le medaglie, evitare una rivale che potrebbe essere particolarmente scomoda, e magari potrebbe anche eliminarci dai Mondiali in caso di giornata sorta degli azzurri.

L’Italia, come ricordiamo, arriva dall’argento che ha timbrato due anni fa a Budapest; una sconfitta dolorosissima quella nella finale contro la Spagna, maturata ai rigori, e che aveva impedito di fare il bis iridato. Adesso vedremo quello che succederà: per arrivare in fondo, cioè a giocarsi il podio e magari il quinto Mondiale nella storia, c’è ancora tempo ma la strada per il successo passa anche attraverso questa diretta di Italia Canada, se non altro per confermare la concentrazione del Settebello che sa bene di non poter mostrare punti deboli alle sue avversarie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA