Diretta Italia Spagna/ Streaming video Rai 3: finale Mondiali pallanuoto 2022

DIRETTA FINALI ITALIA SPAGNA: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Italia Spagna, in diretta dallo Stadio del nuoto Alfréd Hajós della capitale ungherese Budapest, è la finale dei Mondiali di pallanuoto maschile 2022 che si gioca alle ore 20.00 di questa sera, domenica 3 luglio 2022, esattamente come tre anni fa a Gwangju. Nel frattempo è cambiato il mondo, ma ai vertici della pallanuoto mondiale è sempre la diretta di Italia Spagna al centro dell’attenzione: noi naturalmente speriamo che anche l’epilogo della finale sia lo stesso, dal momento che Sandro Campagna e i suoi ragazzi tre anni fa festeggiarono il quarto titolo iridato del Settebello, che stasera ha l’opportunità di salire a quota cinque e staccare il calcio, ponendosi come sport di squadra più vincente nel nostro sport.

Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai: un altro oro nei tuffi per la Cina!

Evidentemente non sarà una partita facile, come d’altronde è normale che sia in una finale mondiale: curiosamente Italia e Spagna erano inserite nello stesso girone e otto giorni fa furono gli iberici ad avere la meglio, vincendo per 14-12 e costringendo il Settebello a disputare anche il turno di spareggio. Il torneo ha detto tuttavia che queste sono state le due squadre migliori: adesso c’è in palio il Mondiale, che per l’Italia sarebbe la ciliegina su una rassegna memorabile in tutti gli sport acquatici e per entrambe il riscatto dopo che le Olimpiadi avevano deluso l’anno scorso le aspettative sia del Settebello sia degli iberici. Cosa ci dirà la diretta di Italia Spagna?

Diretta/ Usa Ungheria (risultato finale 9-7): americane medaglia d'oro!

DIRETTA ITALIA SPAGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Italia Spagna, finale dei Mondiali di pallanuoto maschile 2022, sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Tre, appuntamento dunque naturalmente sul canale numero 3 del telecomando. Questo significa inoltre che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA SPAGNA SU RAI PLAY

DIRETTA ITALIA SPAGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Spagna, potremmo approfondire la situazione in vista della finale dei Mondiali di pallanuoto maschile 2022. Abbiamo già ricordato che le due Nazionali arrivano dallo stesso girone della prima fase: il successo iberico aveva costretto l’Italia di Sandro Campagna a disputare i playoff, superati comunque in scioltezza dal Settebello con la vittoria per 17-6 contro l’Australia. Memorabile il successo di mercoledì sera per 11-10 contro i padroni di casa dell’Ungheria spinti da un tifo incredibile, zittito però da una prestazione maiuscola del Settebello, che poi si è ripetuto venerdì pomeriggio nella semifinale contro la Grecia, partita tatticamente molto diversa ma con lo stesso epilogo, che ci ha portato ancora una volta in una finale mondiale.

Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai: per la Cina oro n° 11 nei tuffi!

La Spagna invece ha saltato naturalmente i playoff, poi nelle due partite ad eliminazione diretta che ha disputato ha mostrato due volti differenti: infatti ha sofferto più del previsto nei quarti di finale contro il Montenegro, ma poi ha spazzato via in modo davvero autorevole in semifinale la Croazia, forse un po’ scarica mentalmente dopo la vittoria nel derby contro la Serbia quarti, che da quelle parti vale più di una finale. Resta il fatto che la Spagna finora ha vinto tutte le partite giocate in questi Mondiali di pallanuoto: l’Italia troverà la rivincita del primo turno o saranno loro a vendicarsi di Gwangju?

© RIPRODUZIONE RISERVATA