Diretta Italia Francia/ Risultato live streaming video Rai: Settebello! (Mondiali pallanuoto 2023, 17 luglio)

DIRETTA ITALIA FRANCIA: LA PRIMA DEL SETTEROSA!

Italia Francia è in diretta dalla Marine Messe Fukuoka, alle ore 6:30 (di casa nostra) di lunedì 17 luglio: si gioca la partita valida per la prima giornata nel gruppo B dei Mondiali pallanuoto 2023. Siamo in Giappone, di conseguenza spesso e volentieri gli orari saranno proibitivi: non fa eccezione quello per l’esordio del Setterosa, che spera naturalmente in un esito simile a quello delle donne (clamoroso 27-1 all’Argentina) anche se l’avversario è più tosto, perché la Francia pur non rappresentando l’élite della pallanuoto mondiale può dire comunque la sua.

L’Italia ad ogni modo parte nettamente favorita, e salvo scossoni dovrebbe andare a vincere un girone che comprende anche Canada e Cina; così facendo eviterebbe il playoff, che oltre a rappresentare una partita in più sarebbe comunque impegnativo viste le potenziali avversarie che ci potrebbero capitare. Ora, aspettando la diretta di Italia Francia, proviamo a fare una rapida carrellata circa i temi principali che ci vengono presentati dalla prima partita del Settebello ai Mondiali pallanuoto 2023, sperando appunto in un risultato positivo.

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Francia sarà trasmessa dalla televisione di stato: come noto è la Rai a occuparsi dei Mondiali nuoto 2023 e dunque anche le partite del torneo di pallanuoto – sia maschile che femminile – saranno in chiaro per tutti, nello specifico su Rai Due che trasmette le sessioni di notte e mattina italiana. In assenza di un televisore sarà possibile assistere al match anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA FRANCIA SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA FRANCIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Con la diretta di Italia Francia iniziano i Mondiali pallanuoto 2023 anche per il Settebello: naturalmente l’obiettivo è quello di andare a prendersi una medaglia e possibilmente quella d’oro, che è assolutamente nelle nostre corde. Ricordiamo che l’Italia ha vinto per quattro volte i Mondiali di pallanuoto: l’ultimo successo è quello del 2019, poi tre anni più tardi a Budapest il Settebello è comunque arrivato in finale ma questa volta si è dovuto arrendere alla Spagna, nella sfida eterna di questa epoca recente. A tale proposito, tecnicamente le due nazionali si incrocerebbero ancora una volta in finale.

Questo se entrambe dovessero vincere il loro girone, per l’Italia gli impegni contro Francia, Canada e Cina non rappresentano certo ostacoli insormontabili e allora potremmo già essere proiettati verso i quarti di finale, che potenzialmente potrebbero essere contro Croazia o Ungheria o ancora Serbia o Montenegro. In ogni caso un impegno davvero tosto; vedremo però passo per passo, innanzitutto scopriamo cosa succederà nella diretta di Italia Francia con cui il Settebello dà il via ai suoi Mondiali pallanuoto 2023.











