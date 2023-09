DIRETTA ITALIA CILE/ Coppa Davis 2023 video streaming Rai: il precedente mitico (oggi 15 settembre 2023)

DIRETTA ITALIA CILE: COPPA DAVIS 2023, I TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Italia Cile, imminente sfida di Coppa Davis 2023, sono davvero interessanti per noi: sei incroci e altrettante vittorie azzurre, dunque l’esatto contrario del bilancio con cui siamo entrati nella sfida al Canada. Come detto, spicca quello della finale del 1976: eravamo a Santiago e dunque in casa del Cile, ma la nostra nazionale era fortissima e avevamo vinto la Coppa Davis per 4-1, con le vittorie di Corrado Barazzutti su Jaime Fillol, Adriano Panatta contro lo stesso Fillol e, prima, Patricio Corrnejo Seckel e ancora del doppio formato da Paolo Bertolucci e Panatta contro i due rivali di cui sopra (aveva perso, in maniera ininfluente, Antonio Zugarelli contro Belus Prajoux).

Due incroci sono precedenti a quella finale, rispettivamente nel 1949 e 1960; poi le sfide del 1985, 2011 e 2012, quest’ultima a Napoli per i playoff del Gruppo Mondiale con in campo, per l’Italia, Andreas Seppi e Fabio Fognini come singolaristi e Daniele Bracciali a formare il doppio (sconfitto) con l’altoatesino, per il Cile avevano giocato Guillermo Hormazabal e Paul Capdeville ma l’ultima sfida era stata tra Simone Bolelli e Cristian Garin, che all’epoca aveva 18 anni. In sei incroci abbiamo giocato un totale di 29 partite contro il Cile: ne abbiamo vinte 22 perdendone 7, niente male davvero… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA CILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS 2023

La diretta tv di Italia Cile sarà garantita in chiaro: i match di Coppa Davis 2023 che riguardano la nostra nazionale saranno infatti forniti da Rai Due, e dunque tutti gli appassionati potranno selezionare questo canale sul loro televisore. L’alternativa è il satellite per gli abbonati, precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire le partite in diretta streaming video. Nel primo caso, visitando il sito di Rai Play o scaricando la relativa app; nel secondo, tramite l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA CILE SU RAIPLAY

PER LA QUALIFICAZIONE!

Italia Cile, sempre in diretta dalla Unipol Arena di Bologna, ci farà compagnia alle ore 15:00 di venerdì 15 settembre: è il secondo incrocio nel gruppo A della Coppa Davis 2023, siamo alle Finals e abbiamo la possibilità di ospitare un girone che chiuderemo poi sfidando la Svezia, dopo averlo aperto mercoledì contro il Canada. Le prime due si qualificano alle finali di Malaga: l’Italia ha tutte le possibilità di centrare l’obiettivo e la sfida di oggi, nella diretta di Italia Cile, ci vede sicuramente partire favoriti anche se, come già detto, nei giorni scorsi abbiamo perso sia Jannik Sinner che Matteo Berrettini, per motivi diversi.

Sia come sia in questo match di Coppa Davis 2023 ci aspettiamo una vittoria: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, ma diremmo anche Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori, sono comunque superiori ai singolaristi di un Cile che nel corso degli anni ha avuto alti e bassi, ha già fatto molto nel qualificarsi alle Finals ma adesso potrebbe lasciare strada ad altre nazionali. Tra poco alla Unipol Arena di Bologna sarà di nuovo il tempo di giocare, vedremo come andranno le cose nella diretta di Italia Cile di cui intanto possiamo fare un rapido approfondimento circa i temi principali.

DIRETTA ITALIA CILE: SITUAZIONE E CONTESTO

Ovviamente Italia Cile per la Coppa Davis 2023 non può che riportare alla mente quella celebre finali del 1976, ammantata anche di polemiche di stampo politico e che gli azzurri, per l’occasione in maglia rossa, vinsero regalandosi l’insalatiera. Fu quello un periodo di grande splendore per il nostro tennis maschile; oggi i nostri singolaristi possono riportarci a quei fasti e allora bisogna sperare nella qualificazione alle finali di Malaga, perché poi per gli ultimi atti di Coppa Davis 2023 potremmo realmente ritrovare sia Sinner che Berrettini e, a quel punto, ce la giocheremmo a viso apertissimo contro qualunque avversaria.

I due singolaristi del Cile sono Nicolas Jarry e Cristian Garin: il secondo prometteva davvero tanto quando era più giovane, ha centrato qualche risultato di rilievo ma non si è mai davvero confermato, oggi ha 27 anni ed è sprofondato al numero 103 del ranking Atp. Anche Jarry, che è un classe ’95, è un tennista modesto ma in un buon momento: è numero 22 della classifica mondiale, idealmente siamo sui livelli di Musetti che però ha sicuramente più talento, esperienza e soprattutto margini di crescita, avendo appena 21 anni. Adesso però è tempo di lasciare la parola alla diretta di Italia Cile, per le Finals di Coppa Davis 2023.











