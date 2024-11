DIRETTA ITALIA ARGENTINA COPPA DAVIS 2024: I TESTA A TESTA

Approcciandoci alla diretta Italia Argentina per la Coppa Davis 2024 bisogna dire che i precedenti sono cinque, che siamo in vantaggio 3-2 e abbiamo vinto gli ultimi due: quello più recente risale a due anni fa, eravamo nel corso del girone (sempre a Bologna, come quest’anno) e ci eravamo imposti per 2-1 grazie alle vittorie di Matteo Berrettini su Sebastian Baez e Jannik Sinner su Francisco Cerundolo, avevamo perso il doppio con Maximo Gonzalez e Horacio Zeballos che avevano battuto Simone Bolelli e Fabio Fognini, avevamo superato il girone ma poi eravamo caduti in semifinale contro il Canada, dopo aver eliminato gli Stati Uniti.

L’ultima vittoria dell’Argentina è del 2016, ed è una data importante: intanto nei quarti del Gruppo Mondiale (la formula era diversa) avevano deciso Federico Delbonis (vittorie su Andreas Seppi e Fognini) e il doppio con Juan Martin Del Potro e Guido Pella, soprattutto l’Argentina aveva poi battuto la Gran Bretagna e nella finale di Zagabria, con un eroico Del Potro a rimontare Marin Cilic da 0-2 e Delbonis a chiudere, la nazionale sudamericana si era presa un titolo straordinario, il primo di sempre dopo aver perso quattro finali di cui una, meravigliosa, contro la Spagna di Rafa Nadal a Valencia. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA ARGENTINA, COPPA DAVIS 2024 STREAMING VIDEO TV

C’è una buona notizia per tutti gli appassionati di tennis, infatti la diretta tv di Italia Argentina sarà trasmessa in chiaro sulla televisione di stato e in particolare sarà Rai Due a mandare in onda le immagini della Coppa Davis 2024, come sempre sarà a disposizione l’opzione della diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Rai Play ma dobbiamo ricordare che la diretta Italia Argentina sarà garantita anche dalla televisione satellitare, in questo caso su Sky Sport Tennis al numero 203 del decoder, e gli abbonati potranno anche avvalersi della mobilità con l’applicazione Sky Go.

ITALIA ARGENTINA COPPA DAVIS 2024: SIAMO FAVORITI!

L’attesa è finita: la diretta Italia Argentina va in scena non prima delle ore 17:00 di giovedì 21 novembre, siamo al Palacio Deportes Martin Carpena di Malaga, già sede delle finali di Billie Jean King Cup 2024, e si gioca per i quarti della Coppa Davis 2024. Torna dunque in campo l’Italia campione in carica: un anno fa, sempre qui, Jannik Sinner aveva trascinato la nostra nazionale ad un titolo atteso 47 anni, battendo l’Australia in finale e completando così un bellissimo anno per il nostro movimento del tennis, anno che per di più è stato anche migliorato nel 2024 e non solo per gli straordinari obiettivi raggiunti da Sinner, fresco vincitore delle Atp Finals 2024.

Naturalmente il fatto di poter schierare il numero 1 Atp dalla nostra parte contribuisce a far pendere la diretta Italia Argentina verso di noi, e anche in maniera netta; la Coppa Davis 2024 però è una competizione “equilibrata” e Sinner, al netto del doppio, non può comunque giocare più di un singolare per ogni sfida, dunque ci dovremo appoggiare non soltanto a lui ma anche agli altri rappresentanti della nostra nazionale, sapendo di avere in Simone Bolelli e Andrea Vavassori una straordinaria coppia che, si dovesse arrivare a giocarsi la semifinale con il doppio, sarebbe comunque favorita. Dunque scopriremo tra poco cosa succederà nella diretta Italia Argentina per la Coppa Davis 2024…

DIRETTA ITALIA ARGENTINA COPPA DAVIS 2024: POSSIAMO SOGNARE IL BIS

Aspettiamo con trepidazione la diretta Italia Argentina: naturalmente in queste finali di Coppa Davis 2024 tutti i riflettori sono puntati sulla nostra nazionale, questo perché siamo noi a difendere il titolo ma anche perché la presenza del numero 1 Atp sposta l’attenzione in modo inevitabile, soprattutto se si tratta di un giocatore che arriva da una stagione dominata e sta riscrivendo tanti numeri del tennis mondiale, ultimi dei quali quello di aver vinto le Atp Finals senza concedere set (non succedeva dal 1986, con Ivan Lendl) e quello di aver perso il minor numero di giochi nel corso del torneo, due risultati che ovviamente sono pazzeschi.

Sinner lo conosciamo bene, ma noi siamo contenti che nella diretta Italia Argentina torni anche Matteo Berrettini: l’anno scorso era stato il grande assente dalla Coppa Davis ma si era comunque presentato a Malaga per fare il tifo, ora potrà finalmente giocare ma Filippo Volandri dovrà sciogliere le riserva su chi tra lui e Lorenzo Musetti sarà il secondo singolarista. Per quanto riguarda l’Argentina, ci sono tre giocatori di grande interesse e in crescita: Francisco Cerundolo ha già battuto Sinner anche se eravamo sulla terra e un anno fa, Tomas Martin Etcheverry e Sebastian Baez sanno come dare fastidio. Siamo favoriti, ma non sarà scontata…