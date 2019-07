Diretta Italia Cina/ Streaming video Rai: Setterosa per il primato (pallanuoto)

Italia Cina, in diretta dal Nambu University Aquatics Center di Gwangju, si gioca per la terza giornata del girone D del torneo femminile del Mondiale di pallanuoto 2019. Il Setterosa torna dunque in acqua, stavolta per tifosi e appassionati l’appuntamento sarà purtroppo scomodo, cioè alle ore 5.30 italiane di questa mattina, le 12.30 ora locale in Corea del Sud. Italia Cina potrebbe regalare al Setterosa la qualificazione immediata ai quarti di finale, che spetta alla squadra vincitrice di ogni gruppo: l’Italia finora ha vinto 10-9 domenica contro l’Australia e 9-7 contro il Giappone martedì, dunque è a punteggio pieno e favorita per il primato, ma la Cina potrebbe ancora agganciare le azzurre, avendo vinto 8-6 contro il Giappone e perso 14-12 contro l’Australia. A pari punti tra le due squadre passerebbe la Cina per lo scontro diretto, ma potrebbe anche esserci una classifica avulsa a tre con l’Australia: tutti scenari che è meglio scongiurare, anche un pareggio basterebbe per avere la certezza del primo posto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE ITALIA CINA

Dobbiamo ricordare che la diretta tv di Italia Cina ai Mondiali di pallanuoto 2019 a Gwangju sarà trasmessa da Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), di conseguenza sarà possibile assistere alla partita del Setterosa anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA CINA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già spiegato, presentando la diretta Italia Cina, l’importanza della posta in palio per il Setterosa oggi. Fino a questo momento il cammino delle azzurre del c.t. Fabio Conti non è stato facile, perché c’è stato da combattere sia contro l’Australia sia contro la Cina, ma naturalmente sono queste le partite che fanno crescere e l’Italia ha dato risposte importanti. Prestazione molto convincente almeno per tre quarti contro una formazione molto quotata come l’Australia, poi c’è stato da stringere i denti per contenere la rimonta avversaria e l’Italia ha saputo farlo. Contro il Giappone invece è stata una partita complicata sia a causa della pioggia, sia perché le difese hanno reso molto difficile la vita agli attacchi avversari, l’Italia comunque ha sempre condotto le danze, conquistando infine una vittoria che adesso ci pone ad un passo dai quarti di finale.



