DIRETTA/ Italia Colombia Coppa Davis 2021 video streaming tv: lo spauracchio doppio

DIRETTA ITALIA COLOMBIA: LO SPAURACCHIO, COPPA DAVIS 2021

Abbiamo già detto, nel presentare la diretta di Italia Colombia per la Coppa Davis 2021, che gli azzurri devono stare attenti a non perdere un singolare: diventerebbe decisivo il doppio, e qui la nazionale sudamericana può schierare una delle coppie più forti al mondo. Robert Farah e Juan Sebastian Cabal sono stati convocati proprio per questo: i due insieme hanno vinto 19 titoli Atp tra il 2014 e lo scorso aprile, anche quest’anno infatti sono riusciti a prendersi un paio di 500 (Dubai e Barcellona) riuscendo a riscattare un 2020 senza successi.

DIRETTA/ Italia Usa Coppa Davis 2021 (2-0) video streaming tv: Sinner, vittoria show!

La stagione trionfale è stata quella di due anni fa: nel 2019 Farah e Cabal hanno vinto gli Internazionali d’Italia e poi hanno finalmente messo in bacheca gli Slam, prima Wimbledon e poi gli Us Open, battendo due grandi coppie (Herbert/Mahut, oggi campioni alle Atp Finals, e Granollers/Zeballos). Farah dopo il trionfo ai Championships è anche diventato il numero 1 nel ranking del doppio; i due avevano già giocato la finale degli Australian Open nel 2018, e insomma si tratta di una coppia che sarebbe meglio non affrontare in un match decisivo visto che il pronostico in Italia Colombia di Coppa Davis 2021 tenderebbe dalla loro parte… (agg. di Claudio Franceschini)

Alexander Zverev vs Coppa Davis/ "Non ci sarò: la voglio vincere, ma quella vera"

DIRETTA ITALIA COLOMBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS 2021

La diretta tv di Italia Colombia, e in generale della Coppa Davis 2021, è su SuperTennis: sarà dunque la web-tv federale a trasmettere i match del torneo, appuntamento in chiaro sul digitale terrestre (numero 64) e accesso disponibile anche agli abbonati Sky sul loro decoder (numero 212). In assenza di un televisore sarà possibile assistere ai match anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene messo a disposizione dalla stessa emittente, attraverso il sito SuperTenniX. Il portale www.daviscup.com è invece quello ufficiale della competizione, e qui vi troverete tutte le informazioni utili del caso. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIX

Morto Alessio Ceccarelli/ Ex fisioterapista Federtennis, Flavia Pennetta: "Assurdo"

SECONDO MATCH IN COPPA DAVIS 2021

Italia Colombia è il secondo match che gli azzurri giocano in Coppa Davis 2021: alle ore 16:00 di sabato 27 novembre il Pala Alpitour di Torino ospita una sfida che ci vede largamente favoriti, e che può regalarci la qualificazione ai quarti di finale. L’Italia ha fatto il suo esordio nelle finali di Coppa Davis 2021 contro gli Stati Uniti; ha avuto la fortuna di poter ospitare il gruppo E in una formula itinerante (si gioca anche a Madrid e Innsbruck) e dunque ha anche il vantaggio del fattore campo, cosa che in una competizione come questa è sempre stato molto più incisivo che nei tornei Atp.

La diretta di Italia Colombia, almeno sulla carta, non dovrebbe rappresentare un problema per la nazionale capitanata da Filippo Volandri: a livello di singolare abbiamo troppo talento in più rispetto ai sudamericani, che non hanno un singolo giocatore nella Top 100 del ranking Atp laddove gli azzurri presentano un Top 10, quattro nei 100 e tre nei primi 40. Insomma: vero che il tennis non si gioca con classifiche e statistiche, ma anche queste hanno un certo peso nel definire i rapporti di forza e dunque siamo fiduciosi.

DIRETTA ITALIA COLOMBIA COPPA DAVIS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Italia Colombia per la Coppa Davis 2021 ci giochiamo un posto nel tabellone dei quarti di finale: dal prossimo turno avremo sfide ad eliminazione diretta e il livello tenderà inevitabilmente ad alzarsi, per cui gli azzurri (che l’anno scorso avevano mancato la qualificazione dal girone) dovranno farsi trovare pronti. Va ricordato che Filippo Volandri ha dovuto rinunciare a Matteo Berrettini, che aveva chiaramente convocato ma che proprio qui a Torino si è infortunato, dovendo ritirarsi dalle Atp Finals.

Al posto del romano il nostro capitano ha chiamato Simone Bolelli, scelta intelligente se pensiamo che a livello di singolare siamo comunque messi molto bene con Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, mentre il bolognese potrà dare una grossa mano nel doppio, essendo un campione Slam (anche se qualche anno è passato). Ad ogni modo, l’unica avvertenza per Italia Colombia è che gli azzurri dovranno essere attenti a non lasciare per strada un singolare: a quel punto, se il risultato dovesse essere in parità, il doppio della Colombia è tra i migliori al mondo e sarebbe abbastanza complesso portare a casa la vittoria…



© RIPRODUZIONE RISERVATA