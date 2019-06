Diretta Italia Corea del sud/ Streaming video e tv: Mazzanti contro Lavarini (volley)

Italia Corea del Sud, in diretta dal Pala Barton di Perugia, è la partita di volley femminile in programma oggi mercoledì 12 giugno: fischio d’inizio previsto alle ore 20,00 dal capoluogo umbro. Si accende quindi un nuovo appuntamento in casa per la azzurre del ct Mazzanti, che dopo quanto fatto ieri con la Bulgaria vorranno di certo di nuovo far sorridere il folto pubblico del Pala Barton affrontando un’altra protagonista in negativo della Nations league. Benchè certo a questo punto della competizione possa accadere di tutto, la classifica alla quarta settimana in corso su cinque del torneo targato Fivb, non mente e ci ricorda che le coreane finora sono appena alla penultima posizione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA COREA DEL SUD

Dobbiamo segnalare che Italia Corea del sud sarà visibile in diretta tv al canale del digitale terrestre Nove, oltre che su Eurosport 2 (dunque canale numero 211 di Sky) e in diretta streaming video su Eurosport Player. Chi non è abbonato per seguire questa seconda uscita delle azzurre nella quarta settimana della Volleyball Nations League 2019 da Perugia il principale punto di riferimento dovranno essere il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD: AVVERSARIO FACILE PER LE AZZURRE?

Come detto prima pare che sarà un avversario “facile” per le azzurre quest’oggi, ma ovviamente le ragazze di Mazzanti non potranno certo affrontare la diretta Italia Corea del sud di a cuor leggero. Siamo infatti ormai nella fase clou della Nations league e con solo 4 match da giocare prima di scoprire se si riuscirà ad avere accesso alla Finals Six cinese non è certo il momento di perdere per starda punti preziosi. Se però osserviamo la classifica non possiamo non notare che la Corea del ct italiano Stefano Lavarini abbia raccolto ben poco finora. La graduatoria della Nations league di volley femminile in questo senso è ben chiara e ci ricorda la penultima posizione alla vigilia della quarta settimana, con solo 3 punti e una vittoria, maturata conto il Belgio ancora a fine maggio. A prescindere dai risultati ottenuti dalla coreane ci attendiamo un bel match questa sera a Perugia: la parola al taraflex.



