Diretta Italia Bulgaria/ Streaming video e tv: le azzurre a Perugia! (Volley)

Italia Bulgaria, diretta dagli arbitri Rodriguez Jativa e Rolf è la partita di volley femminile in programma oggi martedì 11 giugno 2019 al Pala Barton di Perugia: fischio d’inizio previsto per le ore 20,00. Le azzurre del ct Mazzanti fanno di nuovo ritorno in Italia dopo la toccata e fuga a Conegliano e lo fanno nella quarta e penultimo settimana per la Nations league: la diretta Italia Bulgaria sarà quindi solo il primo atto di questa tappa umbra. La sfida odierna poi pare un ottimo antipasto per quella che sarà questa quarta settimana della competizione, visto che nei prossimi due giorni l’Italia affronterà pure Corea del Sud e Russia: l’obbiettivo come sempre sarà quello di mettere a tabella punti più che mai pesanti per la classifica e quindi pure la Finals six cinese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA BULGARIA

Dobbiamo segnalare che Italia Bulgaria sarà visibile in diretta tv al canale del digitale terrestre Nove, oltre che su Eurosport 2 (dunque canale numero 211 di Sky) e in diretta streaming video su Eurosport Player. Chi non è abbonato per seguire questa prima uscita delle azzurre nella quarta settimana della Volleyball Nations League 2019 da Perugia il principale punto di riferimento dovranno essere il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA ITALIA BULGARIA: LE PROSPETTIVE AZZURRE

Considerando il fattore campo oltre che in risultati fin qui rimediati dalle ragazze del ct Mazzani, pare che la diretta Italia Bulgaria non debba avere storia questa sera. Se infatti le nostre ragazze sono di ritorno dal KO con la Cina, va pure detto che rimangono ai gradini più alti della classifica della competizione targata Fivb, al contrario delle ospiti al pala Barton, drammaticamente fanalino di coda. Va quindi aggiunto il peso del fattore campo: pure a Conegliano le nostre ragazze, spinte dal calorosissimo pubblico di casa, hanno fatto vedere grandi di cose e di certo replicheranno oggi. Come il PalaVerde anche il Pala Barton, casa della Sir Safety Conad Perugia sa essere una vera bolgia di tifo. Detto questo è sempre bene non abbassare mai l’attenzione: siamo alla quarta settimana della Nations league su cinque e ormai si comincia a fare davvero sul serio per la Final Six.



