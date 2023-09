DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD/ Video streaming tv: anche Orro è assente (volley, oggi 16 settembre 2023)

DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD: LE GRANDI ASSENTI

Verso la diretta di Italia Corea del Sud, dobbiamo sottolineare che questo torneo pre-olimpico non nasce sotto i migliori auspici per la Nazionale italiana di volley femminile. Si è detto e scritto di tutto circa la rinuncia di Paola Egonu, che però purtroppo non sarà l’unica grande assente nel roster delle Azzurre, infatti l’Italia a Lodz dovrà inseguire la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 in assenza anche di Alessia Orro. L’alzatrice azzurra, infatti, come si può leggere nel comunicato ufficiale della FIPAV che ha dato la notizia, “non è in grado di proseguire il collegiale a causa dei postumi di un trauma cranico subito durante la finale 3°-4° posto dell’ultimo Europeo femminile”.

DIRETTA/ Francia Slovenia (risultato 1-2) streaming video tv: riaperta. Eurovolley 2023, oggi 16 settembre

Quella partita rischia insomma di costarci carissimo e non solamente perché ci ha negato la medaglia di bronzo. Fortunatamente per Alessia Orro gli accertamenti neurologici clinici e strumentali sono risultati negativi: nessun problema serio di salute quindi, ma purtroppo la condizione non è sufficiente per giocare partite così delicate, ravvicinate fra loro e con una posta in palio così alta… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA POLONIA/ Video streaming Rai 1: un precedente magico (Eurovolley 2023, oggi 16 settembre)

DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, dobbiamo segnalare che la diretta tv di Italia Corea del Sud non sarà disponibile nel nostro Paese e non possiamo nemmeno indicarvi una diretta streaming video di Italia Corea del Sud, di conseguenza i punti di riferimento fondamentali saranno il sito della FIPAV e i suoi profili social. La Federazione mondiale FIVB seguirà però la partita con la Volleyball Tv, disponibile a livello mondiale su abbonamento.

CACCIA AI GIOCHI

Italia Corea del Sud, in diretta dalla città polacca di Lodz alle ore 20.45 di questa sera, sabato 16 settembre 2023, è la prima partita per le Azzurre nel torneo pre-olimpico che metterà in palio due posti per il torneo di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratterà di un girone all’italiana con otto squadre partecipanti, si giocherà evidentemente una partita contro ciascuna avversaria e la classifica finale promuoverà ai Giochi dell’anno prossimo le prime due. Per tutte le altre conterà il ranking come ultima speranza, ma compresa la “tutela” che garantirà ad ogni continente almeno un posto.

Finale pallavolo maschile Italia-Polonia/ Quando si gioca: data e orario della partita degli Europei

Insomma, sarebbe meglio non fare calcoli e prendersi la qualificazione già a Lodz, nel cammino che comincerà fra poche ore con la diretta di Italia Corea del Sud. Le asiatiche sono Nazionale di eccellente tradizione (quarte a Tokyo nella scorsa edizione) e quindi un ostacolo già molto impegnativo, a maggior ragione se si considerano le difficoltà anche fuori dal campo dell’Italia di Davide Mazzanti nelle ultime settimane. Abbiamo vissuto un Europeo chiuso al quarto posto, ma anche la decisione di non prendere parte a questo pre-olimpico da parte di Paola Egonu. Adesso però dobbiamo metterci tutto alle spalle e pensare solo alla diretta di Italia Corea del Sud…

DIRETTA ITALIA COREA DEL SUD: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Corea del Sud, ricordiamo che questa partita sarà il primo atto di un cammino a dir poco intenso nel torneo pre-olimpico a Lodz, che infatti vedrà le Azzurre tornare in campo già domani sera contro la Slovenia. Un giorno di riposo lunedì, poi martedì sarà già tempo della partita contro la Thailandia (stavolta alle ore 14.30), seguita mercoledì dal match contro la Colombia addirittura alle ore 11.30 del mattino, anche se in questo caso il livello dell’avversaria dovrebbe essere decisamente inferiore.

Un prezioso giovedì di riposo ci accompagnerà poi verso il gran finale del torneo pre-olimpico, che ci proporrà venerdì 22 settembre alle ore 20.45 la super-sfida Italia Usa, che sarà seguita sabato 23 dalla partita contro la Germania ed infine domenica 24 alla partita conclusiva contro le padrone di casa della Polonia, con solo una lieve modifica nell’orario d’inizio, che sarà quello delle ore 20.30. Sette partite nello spazio di nove giorni, sarà una vera e propria “maratona” di pallavolo, sperando che si concluda con la qualificazione per Parigi 2024…

© RIPRODUZIONE RISERVATA