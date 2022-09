Diretta Italia Croazia/ Streaming video tv: è un bivio, Europei basket 2022

DIRETTA ITALIA CROAZIA: POZ IN CERCA DI UNA CONFERMA!

Italia Croazia, in diretta questa sera, martedì 6 settembre 2022, con palla a due alle ore 21.00 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), è la partita di basket che per la Nazionale di coach Gianmarco Pozzecco sarà già il quarto impegno agli Europei di basket 2022, che sono co-organizzati proprio dall’Italia con uno dei gironi della prima fase a Milano. EuroBasket 2022 impone ritmi altissimi, l’Italia ha debuttato venerdì scorso contro l’Estonia e siamo già al quarto e penultimo impegno del gruppo, dal momento che sabato sera abbiamo giocato contro la Grecia mentre è di ieri il ricordo della partita contro l’Ucraina.

Intanto stasera la diretta di Italia Croazia dovrebbe offrirci un match molto interessante, volendo fare un ranking di valore si potrebbe dire che i croati sono il secondo ostacolo più duro nel gruppo, dopo la Grecia. Potremmo essere a un bivio: detto non è in discussione che il posto tra le prime quattro per avanzare agli ottavi di finale con cui comincerà la successiva fase ad eliminazione diretta, stasera si deve vincere per ambire a una buona posizione nella griglia di questi abbinamenti. Chiudere più in alto possibile sarà importante: che cosa ci dirà la diretta di Italia Croazia?

ITALIA CROAZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Croazia sarà trasmessa su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky: dunque per quanto riguarda la televisione gli Europei di basket saranno un appuntamento riservato agli abbonati del satellite, con la possibilità di mobilità tramite l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, fornita però anche dalle piattaforme Now TV ed ElevenSports.

DIRETTA ITALIA CROAZIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Croazia, abbiamo già accennato al fatto che questa partita sarà uno dei primi esami impegnativi agli Europei di basket 2022 per la Nazionale del c.t. Gianmarco Pozzecco, che da quest’estate è alla guida dell’Italia raccogliendo la non facile eredità di Meo Sacchetti, che un anno fa ci ha riportato alle Olimpiadi per la prima volta da Atene 2004. In un calendario davvero intasato, non sono passati molti giorni da quando gli Azzurri hanno ottenuto due importanti vittorie per le qualificazioni ai Mondiali 2023, adesso però è il momento più importante dell’anno per l’Italia del basket, anche perché (sia pure parzialmente) questo è il primo Europeo in casa dopo 31 anni.

La Croazia finora ha avuto alti e bassi: come noi, ha perso di poche lunghezze contro la Grecia (nel loro caso, 85-89), poi ha ottenuto una larga vittoria contro la Gran Bretagna (86-65), infine ieri ha sofferto più del previsto per piegare l’Estonia di tre sole lunghezze (73-70), forse la prestazione meno convincente anche se infine la vittoria secondo pronostico è arrivata per gli slavi, che naturalmente hanno il nostro stesso obiettivo di chiudere il girone il più in alto possibile. Chi vince oggi ci riuscirà, per chi perdesse invece il camino naturalmente si farebbe più complicato.

