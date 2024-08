DIRETTA ITALIA DANIMARCA FINALE 3° POSTO INSEGUIMENTO A SQUADRE STREAMING: PER IL BRONZO (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 7 AGOSTO)

Tre anni fa era valsa una leggendaria medaglia d’oro con record del Mondo, oggi mercoledì 7 agosto invece la diretta Italia Danimarca sarà la finale terzo posto dell’inseguimento a squadre maschile del ciclismo su pista alle Olimpiadi Parigi 2024, per la precisione al velodromo di Saint Quentin en Yvelines. Entrambe le nazionali restano ai vertici mondiali, ma Australia e Gran Bretagna hanno fatto meglio nel primo turno (gli Aussie con record del Mondo), quindi Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan oggi si giocano almeno il terzo posto per restare sul podio.

Nulla da dire: oggettivamente ieri la sfida contro l’Australia è stata dominata dai nostri avversari e quindi oggi ci resta la diretta Italia Danimarca come finale terzo posto per giocarci un bronzo comunque prestigioso nell’inseguimento a squadre maschile. La missione non sarà così semplice, dal momento che nei due turni precedenti i danesi sono sempre stati più veloci degli Azzurri, ma con differenze minime e allora dalle ore 18.23 (quando è fissata la sfida per il bronzo, salvo ritardi nel programma precedente) si potrebbe provare a ribaltare la situazione nella diretta Italia Danimarca per la finale terzo posto nell’inseguimento a squadre maschile.

ITALIA DANIMARCA FINALE 3° POSTO INSEGUIMENTO A SQUADRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Italia Danimarca finale terzo posto inseguimento a squadre avrà certamente spazio in chiaro, forse più su Rai Sport (canale 58) che è stato nei giorni scorsi il canale di riferimento del ciclismo su pista, ma in alternativa naturalmente su Rai Due, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Doppia scelta anche per la diretta streaming video, sito e app di Rai Play gratis per tutti mentre serve un abbonamento per la piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY INSEGUIMENTO A SQUADRE OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA ITALIA DANIMARCA FINALE 3° POSTO INSEGUIMENTO A SQUADRE: IL CONTESTO

Per presentare la diretta Italia Danimarca, ecco che la finale terzo posto nell’inseguimento a squadre maschile non presenterà più alcun calcolo: chi completerà la prova nel tempo minore sarà terzo e medaglia di bronzo, all’altro quartetto invece toccherà l’amarezza del quarto posto, ai piedi del podio alle Olimpiadi Parigi 2024. Ieri Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno pedalato contro l’Australia, che ha timbrato il nuovo record del Mondo con il fantascientifico tempo di 3’40”730 per prendersi la finale e anche il ruolo di favorita per l’oro.

Batterli sarebbe stato obiettivamente impossibile, preoccupa però il tempo di 3’43”205 che ci dice come il quartetto dell’Italia sia circa un secondo sopra le prestazioni di Tokyo e questo mette a rischio anche il bronzo, contro una Danimarca che ieri ha pedalato in 3’42”803 nella semifinale vinta dalla Gran Bretagna. Come già citato, sulla carta ci sono quindi circa quattro decimi da colmare per dare la caccia al bronzo nella diretta Italia Danimarca finale terzo posto nell’inseguimento a squadre maschile: gli Azzurri ne saranno capaci?