DIRETTA ITALIA ESTONIA/ Video streaming tv: i propositi azzurri, Europei basket 2022

DIRETTA ITALIA ESTONIA: PAROLE AZZURRE

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Italia Estonia, debutto azzurro ad EuroBasket 2022, rileggiamo alcune dichiarazioni rilasciate in occasione del Media Day della Nazionale. Ad esempio, coach Gianmarco Pozzecco si è espresso così: “Ho allenato diversi club ma la cassa di risonanza e le responsabilità che accompagnano il mio ruolo in Nazionale sono decisamente superiori. Conoscevo più o meno tutti questi ragazzi ma ho imparato ad apprezzarli giorno dopo giorno, dentro e fuori dal parquet. Per me non è stata una sorpresa, perché ho grande stima dei giocatori italiani. Abbiamo costruito un gruppo vero, vuol dire che abbiamo chiare gerarchie e obiettivi. Siamo pronti”.

Il capitano è invece Luigi Datome, che aveva dichiarato: “Questa squadra ha dei limiti ma ne è consapevole e sa come affrontarli. Nove dei miei compagni di squadra lo scorso anno si sono qualificati per l’Olimpiade dimostrando che si può sognare e raggiungere grandi risultati. Possiamo fare qualcosa di bello e di grande”. Queste invece le parole di Nicolò Melli: “Siamo sotto taglia, sappiamo che dobbiamo correre ma il peso del risultato che inseguivamo da tanto tempo ce lo siamo tolti lo scorso anno a Belgrado e poi ai Giochi Olimpici e ora siamo più liberi di testa. Non possiamo aver paura, dobbiamo scendere in campo con la faccia tosta che abbiamo dimostrato in queste settimane”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA ESTONIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Estonia sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, canali che trovate al numero 201 e 204 del decoder di Sky: dunque per quanto riguarda la televisione gli Europei di basket saranno un appuntamento riservato agli abbonati del satellite, con la possibilità di mobilità tramite l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, fornita però anche dalle piattaforme Now TV ed ElevenSports.

LA CARICA DEL POZ!

Italia Estonia, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago (Milano) con palla a due alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 2 settembre 2022, è la partita di basket che segna il debutto per la Nazionale di coach Gianmarco Pozzecco agli Europei di basket 2022, che sono co-organizzati proprio dall’Italia, che ospita a Milano uno dei gironi della prima fase, congiuntamente a Georgia, Repubblica Ceca e Germania, che ospiterà poi anche la fase finale di EuroBasket 2022. Intanto stasera la diretta di Italia Estonia dovrebbe offrirci un debutto non troppo difficile, partita naturalmente da vincere.

Annotiamo innanzitutto che girone di Milano è il gruppo C degli Europei di basket 2022: comprende naturalmente Italia ed Estonia, ma anche Grecia, Ucraina, Croazia e Gran Bretagna, che saranno in quest’ordine le nostre avversarie nei prossimi giorni. Girone da sei squadre, l’obiettivo minimo sarà quello di entrare fra le prime quattro per avanzare agli ottavi di finale con cui comincerà la successiva fase ad eliminazione diretta, ma naturalmente tanto migliore sarà il piazzamento tanto potrebbe essere migliore il tabellone. Importante partire con il piede giusto davanti al pubblico amico: che cosa ci dirà la diretta di Italia Estonia?

DIRETTA ITALIA ESTONIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Estonia, naturalmente questa partita non sarà sulla carta trarre più rilevanti agli Europei di basket 2022, tuttavia l’obiettivo è di vincere e anche convincere, regalando divertimento affinché la Nazionale del c.t. Gianmarco Pozzecco possa cominciare a raccogliere l’eccellente eredità di Meo Sacchetti, che un anno fa ci ha riportato alle Olimpiadi per la prima volta da Atene 2004. Intanto l’Italia ha raccolto settimana scorsa due importanti vittorie per le qualificazioni ai Mondiali 2023, traguardo senza dubbio adesso molto vicino, adesso però siamo giunti finalmente al momento più importante dell’anno per l’Italia del basket.

Le amichevoli giocate nelle settimane scorse ci hanno detto che possiamo essere circa ai livelli anche di Francia e Serbia, ma pure che questi big-match infine li abbiamo persi tutti. Ci manca allora ancora un guizzo per sognare davvero in grande e certamente l’infortunio che esclude Danilo Gallinari dagli Europei non aiuta in tal senso, però oggi l’esordio è morbido e bisogna superarlo per mettere la strada in discesa: l’attesa è già molto grande per la diretta di Italia Estonia…











