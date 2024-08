DIRETTA ITALIA FINALE 8 FEMMINILE CANOTTAGGIO STREAMING: EVENTO STORICO (OLIMPIADI PARIGI 2024, 3 AGOSTO)

La storia è già stata fatta, adesso ci sarebbe da provare ad inseguire la leggenda: oggi sabato 3 agosto 2024 la diretta Italia finale 8 femminile canottaggio alle ore 10.50 per le Olimpiadi Parigi 2024 nel bacino del Nautical St. Flat water sarà la prima volta in assoluto in cui l’imbarcazione più “affollata” del canottaggio vedrà l’Italia in una finale olimpica in ambito femminile. Onore quindi a Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato e Veronica Bumbaca che, insieme al timoniere Emanuele Capponi, hanno già scritto una pagina di storia.

Adesso resta ovviamente da capire se la diretta Italia finale 8 femminile canottaggio potrà addirittura vederci portare a casa una medaglia, che sarebbe la terza dopo il 4 di coppia e poi il doppio pesi leggeri di Stefano Oppo/Gabriel Soares, entrambi d’argento nei giorni scorsi. La diretta Italia finale 8 femminile canottaggio è già una pietra miliare, ma perché non provare ad imitare l’esempio di Valentina Rodini/Federica Cesarini a Tokyo?

ITALIA FINALE 8 FEMMINILE CANOTTAGGIO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Italia finale 8 femminile canottaggio sarà in chiaro su Rai Due, con in alternativa Rai Sport sul canale numero 58 in caso di sovrapposizione con altri eventi che lo richiedessero. Per andare sul sicuro, sito e app di Rai Play garantiranno la diretta streaming video. Su abbonamento l’offerta sarà quella dei canali di Eurosport e dello streaming offerto dalla piattaforma Discovery Plus per tutti gli eventi dei Giochi Olimpici. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ITALIA FINALE 8 FEMMINILE CANOTTAGGIO OLIMPIADI 2024 PARIGI

ITALIA, FINALE 8 FEMMINILE CANOTTAGGIO: IL CONTESTO

Abbiamo già tratteggiato la storicità della diretta Italia finale 8 femminile canottaggio e capito perché dobbiamo già ringraziare queste ragazze. Adesso però si deve provare a rispondere alla domanda: il podio è fattibile? L’impresa non è impossibile, perché nel canottaggio le finali sono a sei equipaggi e di conseguenza se ti qualifichi non sei di certo lontano nemmeno dalle prime tre posizioni che ti lanciano nell’olimpo dello sport mondiale.

Dobbiamo però dire che oggettivamente le favorite sono altre per la diretta Italia finale 8 femminile canottaggio, in particolare la Romania che ha letteralmente dominato la propria batteria, ma anche la Gran Bretagna che si è imposta nella altra Heat. Per il resto ci sono in finale anche altre nazioni di notevole tradizione quali Canada, Stati Uniti e Australia: che ruolo riusciranno a ritagliarsi le Azzurre?