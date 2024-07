DIRETTA ITALIA FINALE 4 DI COPPIA CANOTTAGGIO STREAMING: CACCIA AL PODIO, OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI 31 LUGLIO

Cominciano oggi mercoledì 31 luglio le finali del canottaggio alle Olimpiadi Parigi 2024 e subito c’è da fare grande attenzione alle legittime speranze azzurre con la diretta Italia finale 4 di coppia canottaggio nel bacino del Nautical St. Flat water alle ore 12.26. Il nostro equipaggio del 4 di coppia è composto da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili e Andrea Panizza, che hanno destato un’ottima impressione vincendo la propria batteria e conquistando così immediatamente il posto nella finale odierna, senza passare dai ripescaggi.

Questo ci dice che la diretta Italia finale 4 di coppia canottaggio sarà davvero da seguire con la massima attenzione, perché l’equipaggio azzurro può inseguire un posto sul podio e magari anche l’obiettivo più grande. Meglio di noi ha fatto solamente l’Olanda, che ha vinto l’altra batteria con un tempo leggermente migliore, ma naturalmente bisogna fare la tara al fatto che la qualificazione era ormai in tasca nel finale della regata. Allora, senza troppi calcoli, è meglio goderci tutto quello che succederà nella diretta Italia finale 4 di coppia canottaggio.

ITALIA FINALE 4 DI COPPIA CANOTTAGGIO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Italia finale 4 di coppia canottaggio, essendo un evento con in palio medaglie, dovrebbe essere coperta in chiaro su Rai Due, con in alternativa almeno Rai Sport, mentre saranno sito e app di Rai Play a garantire la diretta streaming video. Su abbonamento l’offerta poi si amplia, grazie ai canali di Eurosport e allo streaming offerto dalla piattaforma Discovery Plus che copre ogni singolo appuntamento dei Giochi Olimpici. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ITALIA FINALE 4 DI COPPIA CANOTTAGGIO OLIMPIADI 2024 PARIGI

ITALIA, FINALE 4 DI COPPIA CANOTTAGGIO: IL CONTESTO

Abbiamo già tratteggiato i temi principali della diretta Italia finale 4 di coppia canottaggio: come sempre in questo sport, le finali olimpiche vedono in gara sei equipaggi e le due corsie centrali sono occupate dalle formazioni che hanno vinto le due batterie, cioè naturalmente gli Azzurri Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili e Andrea Panizza in acqua 3 e di fianco a loro la già citata Olanda, che invece gareggerà in acqua 4 e potenzialmente potrebbe essere la rivale più pericolosa.

Procedendo verso l’esterno del bacino di regata, avremo le due formazioni che sono state seconde e quindi si sono qualificate immediatamente dalle batterie: in acqua 2 la Gran Bretagna e in acqua 5 la Polonia, infine gareggeranno più esternamente le due imbarcazioni che si sono qualificate per la finale tramite ripescaggi, cioè in acqua 1 la Svizzera e in acqua 6 la Germania. Questo è il quadro dei partecipanti, ora non ci resta che vivere le emozioni della diretta Italia finale 4 di coppia canottaggio…