DIRETTA ITALIA FINALE GINNASTICA RITMICA A SQUADRE STREAMING: LE FARFALLE ALLE OLIMPIADI PARIGI 2024 (OGGI 10 AGOSTO)

Oggi è il giorno delle Farfalle: sabato 10 agosto ci attende infatti la diretta Italia nella finale di ginnastica ritmica a squadre alle Olimpiadi Parigi 2024. Ieri abbiamo vissuto le emozioni di Sofia Raffaeli nel concorso generale individuale, oggi invece tocca alla squadra formata da Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris, che già ieri hanno impressionato nelle qualifiche e oggi vanno all’assalto della gloria olimpica, magari approfittando delle assenze obbligate di Russia e Bielorussia, che evidentemente è notizia non da poco nella ginnastica ritmica.

La diretta Italia nella finale di ginnastica ritmica a squadre vedrà quindi le nostre Farfalle a caccia di quello che sarebbe il quarto podio olimpico nella nostra storia e chissà, magari per la prima volta anche il gradino più alto, per coronare queste Olimpiadi Parigi 2024, complessivamente favolose per la nostra ginnastica. L’appuntamento allora è fissato alle ore 14.00 di oggi pomeriggio presso La Chapelle Arena per una grande emozione speriamo infine anche una gioia che possa entrare nella storia grazie alla diretta Italia nella finale di ginnastica ritmica a squadre.

ITALIA FINALE GINNASTICA RITMICA A SQUADRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Italia finale di ginnastica ritmica a squadre avrà certamente spazio in chiaro tra Rai Due e Rai Sport per una gara nella quale le Farfalle possono farci sognare, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. La diretta streaming video invece sarà fornita da sito e app di Rai Play per tutti, mentre gli abbonati avranno la copertura totale su Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY GINNASTICA RITMICA OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA ITALIA FINALE GINNASTICA RITMICA A SQUADRE: RISULTATI E CONTESTO

Ricordando che in finale si riparte tutte da zero, possiamo comunque ricordare che cosa sia successo ieri nelle qualificazioni verso la diretta Italia nella finale di ginnastica ritmica a squadre. In particolare, le nostre Farfalle erano state le migliori di tutte nel primo esercizio con i cinque cerchi, nel quale Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno ottenuto 38.200 punti, con un vantaggio di mezzo punto esatto nei confronti della Bulgaria campionessa olimpica in carica, poi tutte le altre Nazionali molto più distanti.

In seguito, ecco naturalmente anche l’esercizio con tre nastri e due palle: in questo caso qualche sporcatura di più, in un esercizio che già di suo garantisce punteggi più bassi. Le Farfalle dell’Italia hanno comunque ottenuto 31.150 punti, per un punteggio totale di 69.350, che ha collocato le Azzurre al secondo posto complessivo delle qualificazioni, alle spalle proprio della Bulgaria. Non serve aggiungere altro per presentare la diretta Italia nella finale di ginnastica ritmica a squadre…