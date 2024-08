DIRETTA SOFIA RAFFAELI MILENA BALDASSARRI FINALE ALL AROUND STREAMING VIDEO RAI: MEDAGLIE IN ARRIVO? (OLIMPIADI PARIGI 2024)

Bell’appuntamento con la diretta Sofia Raffaeli Milena Baldassarri finale all around Olimpiadi Parigi 2024: dalle ore 14:30 di venerdì 9 agosto le due azzurre affrontano la gara per le medaglie della ginnastica ritmica, che può rappresentare un grande risultato, anche se la concorrenza è agguerrita. In primo piano mettiamo Sofia Raffaeli per gli straordinari risultati ottenuti in una carriera ancora giovanissima: se dobbiamo indicare, tra le due italiane, una favorita per la medaglia dobbiamo naturalmente parlare della classe 2004 di Chiaravalle, ma questo senza nulla togliere a Milena Baldassarri che, a differenza della connazionale, era già presente a Tokyo dove aveva conquistato la finale e un bellissimo sesto posto.

Adesso sarà interessante scoprire cosa succederà nella diretta Sofia Raffaeli Milena Baldassarri finale all around Olimpiadi Parigi 2024: come detto le possibilità di andare a medaglia ci sono, soprattutto conterà parecchio l’assenza delle atlete di Russia e Bielorussia e anche quella di Linoy Ashram, oro olimpico tre anni fa che si è già ritirata dall’attività. Naturalmente c’è anche stato una sorta di ricambio al vertice e le avversarie non mancheranno, ma la diretta Sofia Raffaeli Milena Baldassarri finale all around potrebbe portare grandi cose alle Olimpiadi Parigi 2024.

SOFIA RAFFAELI MILENA BALDASSARRI FINALE ALL AROUND STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta Sofia Raffaeli Milena Baldassarri finale all around segue naturalmente la programmazione generale delle Olimpiadi Parigi 2024, per cui ci riferiamo a quella: in chiaro i canali preposti a trasmettere le immagini sono Rai Due e Rai Sport, in abbonamento invece vi dovrete rivolgere a Eurosport che ha anche aperto vari canali dal 251 del decoder satellitare. Ricordiamo poi la possibilità di seguire la diretta Sofia Raffaeli Milena Baldassarri finale all around in diretta streaming video: in questo caso dovrete essere abbonati a Discovery Plus oppure a una delle altre piattaforme che garantiscono le Olimpiadi Parigi 2024, vale a dire DAZN, Now Tv e Tim Vision. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SOFIA RAFFAELI MILENA BALDASSARRI

DIRETTA SOFIA RAFFAELI MILENA BALDASSARRI FINALE ALL AROUND: GRANDI POSSIBILITÀ

Presentando la diretta Sofia Raffaeli Milena Baldassarri finale all around alle Olimpiadi Parigi 2024 dobbiamo prima di tutto ricordare che questo è l’unico concorso olimpico a livello individuale: a differenza della ginnastica artistica, la ritmica non prevede le competizioni sul singolo esercizio. La finale all around si compone di quattro rotazioni: nastro, palla, cerchio e clavette sono le componenti che le atlete devono affrontare, naturalmente le medaglie saranno assegnate sulla somma di questi quattro esercizi. Nella diretta Sofia Raffaeli Milena Baldassarri finale all around dobbiamo dire che, per l’appunto, le rivali ci sono: innanzitutto le due bulgare Boryana Kaleyn e Stiliana Nikolova.

Poi, possiamo certamente citare la tedesca Darja Varfolomeev che ha fatto benissimo nel corso delle qualificazioni tenutesi ieri, centrando il secondo posto alle spalle di Sofia, e poi naturalmente l’ucraina Taisiia Onofriichuk: tuttavia Sofia Raffaeli si presenta alle Olimpiadi Parigi 2024 essendo diventata la prima italiana a vincere una medaglia d’oro individuale ai Mondiali e, come squadra, le farfalle della ginnastica ritmica sono salite più volte sul podio olimpico. Succederà anche stavolta? Lo scopriremo nella diretta Sofia Raffaeli Milena Baldassarri finale all around.