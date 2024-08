DIRETTA ITALIA FINALE STAFFETTA 4X400 STREAMING, AZZURRI OUTSIDER (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 10 AGOSTO)

La diretta Italia nella finale della staffetta 4×400 si è concretizzata anche con un pizzico di fortuna, comunque meritata da parte degli Azzurri che saranno di conseguenza protagonisti dalle ore 21.00 di stasera, sabato 10 agosto, nella penultima finale in programma allo Stade de France per l’atletica leggera alle Olimpiadi Parigi 2024. I nostri quattro frazionisti dovrebbero essere Luca Sito, Vladimir Aceti, Alessandro Sibilio ed Edoardo Scotti, riammessi grazie alla squalifica della Nigeria che li ha promossi al terzo posto della seconda semifinale.

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI/ Streaming video Rai: l'incubo di Gimbo, salto in alto Olimpiadi Parigi 2024

Dobbiamo essere chiari e dire che la diretta Italia nella finale della staffetta 4×400 riserverà agli Azzurri un ruolo da outsider, perché le favorite sono altre – e la notizia clamorosa è che il Botswana potrebbe sparigliare le carte rispetto alle nazioni tradizionalmente più blasonate, Usa su tutti. In ogni caso lo spettacolo sarà assicurato e naturalmente sarà un piace tifare anche per la nostra Nazionale, che proverà ad esprimersi nel migliore dei modi nella diretta Italia nella finale della staffetta 4×400!

Diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024/ Streaming video Rai: ultime finali allo stadio! (oggi 10 agosto)

ITALIA FINALE STAFFETTA 4X400 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Italia finale staffetta 4×400 avrà certamente spazio in chiaro nella sessione serale, forse più su Rai Due che su Rai Sport, essendo un evento clou, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Doppia scelta anche per la diretta streaming video: sito e app di Rai Play sono gratis per tutti, mentre gli abbonati avranno copertura totale sulla piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY ITALIA FINALE STAFFETTA 4X400 OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA ITALIA FINALE STAFFETTA 4X400: CHE COSA ASPETTARCI?

Abbiamo quindi già tratteggiato le possibili caratteristiche salienti per la diretta Italia della finale della staffetta 4×400, i quattro Azzurri avevano corso il loro miglior tempo stagionale in 3’00″26 ma ciò sembrava non bastare, dal momento che il quarto posto non avrebbe garantito il ripescaggio al cospetto dell’altra batteria, che era stata più veloce. La squalifica della Nigeria invece ci ha promossi in questa finale che sarà a 9, perché è stato riammesso anche il Sudafrica, caduto proprio nella nostra batteria.

Gianmarco Tamberi sta male: colica renale, si ritira? Olimpiadi 2024 a forte rischio/ “Salterò, ma..."

Abbiamo accennato al Botswana, che ha corso con il fantastico tempo di 2’57”76 che pone questa nazione sotto gli occhi di tutti, grazie a Letsile Tebogo ma evidentemente non solo. Certo, bisogna tenere conto dei cambiamenti che dovrebbero esserci in finale rispetto al primo turno, ad esempio per gli Usa che non hanno schierato Quincy Hall, il campione olimpico dei 400 metri. Qualcosa quindi potrebbe cambiare, chissà se pure l’Italia arriverà fra le protagoniste di spicco stasera, sarebbe un’impresa da ricordare in questa diretta Italia in finale della staffetta 4×400…