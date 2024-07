DIRETTA SPADA A SQUADRE FEMMINILE STREAMING: ITALIA FRA LE OTTO IN LIZZA (OLIMPIADI PARIGI 2024, 30 LUGLIO)

Calato il sipario sulle gare individuali che in verità ci hanno riservato soprattutto polemiche e amarezza, la scherma volta pagina alle Olimpiadi Parigi 2024 e con la diretta spada a squadre femminile comincia appunto oggi martedì 30 luglio il programma delle gare a squadre, che saranno una al giorno per i prossimi sei giorni. L’onore di aprire le danze toccherà alla spada a squadre femminile e l’Italia schiererà il quartetto formato da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio in ordine alfabetico.

Scopriamo allora subito il programma della diretta spada a squadre femminile alle Olimpiadi Parigi 2024, che è un torneo a sole otto squadre e quindi comincerà già con i quarti di finale dalle ore 13.30 con Italia Egitto. Sono nove assalti e vince chi arriva per primo a 45 stoccate, oppure sarà in vantaggio allo scadere del tempo. Gli altri quarti di finale saranno Polonia Usa, Corea del Sud Francia e Cina Ucraina, poi dalle ore 15.50 avremo le semifinali, seguite evidentemente dalla finale terzo posto ed infine alle ore 19.30 dalla finalissima che decreterà il nome delle campionesse olimpiche per la diretta spada a squadre femminile.

SPADA A SQUADRE FEMMINILE DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv spada a squadre femminile avrà ampia copertura anche in chiaro sulla Rai, naturalmente su Rai Due o in caso di sovrapposizione con altri eventi anche su Rai Sport, mentre saranno sito e app di Rai Play a garantire la diretta streaming video spada a squadre femminile. Ormai tifosi e appassionati lo sanno, su abbonamento l’offerta si amplia grazie ai canali di Eurosport e allo streaming offerto dalla piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SCHERMA OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA SPADA A SQUADRE FEMMINILE STREAMING: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare la diretta spada a squadre femminile naturalmente bisogna partire dai risultati della gara individuale, nella quale le Azzurre in verità non avevano brillato, con Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo uscite già ai sedicesimi, anche se entrambe con il minimo scarto, mentre Alberta Santuccio aveva fatto ben due passi in più, uscendo di scena però ai quarti di finale. Tuttavia, almeno nei confronti dell’Egitto dovremmo essere favoriti: rispettando il pronostico saremmo già in semifinale e poi chissà…

La nuova campionessa olimpica è Vivian Kong di Hong Kong, che però non partecipa a livello di squadra, allora la donna copertina potrebbe essere la francese Auriane Mallo-Breton, che dopo l’argento individuale vorrà provare a scalare anche il gradino più alto del podio. Curiosamente la transalpina è l’unica delle prime quattro presente anche con le compagne, tutto questo rende particolarmente intrigante il quadro della diretta spada a squadre femminile.