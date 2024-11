DIRETTA ITALIA FRANCIA, A MILANO VA IN SCENA UNA CLASSICA

La diretta Italia Francia è in programma per domenica 17 novembre 2024 presso lo Stadio Giuseppe Meazza situato nel quartiere San Siro di Milano come partita valida per la sesta giornata del gruppo 2 della Lega A di Nations League 2024/2025. Gli azzurri del commissario tecnico Luciano Spalletti sono reduci dall’ottima prova offerta contro il Belgio, sconfitto in trasferta per 1 a 0, e adesso basterebbe anche solo un pareggio per poter essere certi del primo posto finale nella classifica del proprio gruppo dato che si sono infatti già aggiudicati la certezza della qualificazione ai quarti di finale del torneo.

Anche i Galletti di mister Didier Deschamps hanno strappato il pass per i quarti ma vorrebbero fare lo sgambetto agli storici rivali dell’Italia in modo tale da vendicare la sconfitta subita per 3 a 1 a settembre presso il Parc des Princes di Parigi e collocarsi loro in vetta al gruppo 2. L’arbitro designato per dirigere questa sfida è lo sloveno Slavko Vinčić che sarà coadiuvato dai connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič come assistenti, oltre che dal quarto uomo Rade Obrenovič, mentre alla postazione VAR ci saranno Alen Borošak ed Matej Jug.

DIRETTA ITALIA FRANCIA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Italia Francia, come accade sempre per la nostra Nazionale maggiore essendo anche disposto per legge, sarà garantita dalla RAI, che dovrebbe trasmettere l’evento in chiaro in televisione sul canale Rai 1, il primo del digitale terrestre. La partita sarà anche trasmessa via streaming, e dunque tramite smart phone, tablet o browser sul pc, attraverso il servizio offerto da Rai Play. L’ampio pre partita, e così pure il post gara, dovrebbe invece essere trasmesso da Rai Sport sul canale 58 del digitale terrestre.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA ITALIA FRANCIA IN STREAMING LIVE SUL SITO DI RAIPLAY

ITALIA FRANCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa del fischio d’inizio della diretta Italia Francia, proviamo ora a capire le scelte effettuate dai due allenatori in relazione alle probabili formazioni e dunque quali saranno gli schieramenti iniziali per questa gara del gruppo 2 della Lega A. Mister Luciano Spalletti dovrebbe ancora puntare sul 3-5-1-1 con Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni in difesa, Cambiaso, Barella, Rovella, Tonali, Dimarco a centrocampo mentre uno tra Raspadori e Frattesi offrirà supporto a Retegui.

Il commissario tecnico Didier Deschamps per i suoi transalpini dovrebbe invece optare per il 4-2-3-1 come modulo da impiegare affidandosi a Maignan tra i pali con Koundè, Konaté, Saliba e Theo Hernandez a formare il resto della retroguardia, Tchouameni e Kanté in mediana, Nkunku, Olise e Barcola sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Kolo Muani.

ITALIA FRANCIA, LE QUOTE

Cerchiamo infine di conoscere insieme il pronostico della diretta Italia Francia attraverso la presa in esame delle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per l’esito finale della sfida valevole come sesto turno della competizione continentale. Secondo quanto pagato da Snai, i transalpini partono da favoriti per questo incontro con il 2 che viene infatti dato a 2.55 mentre il successo degli azzurri è fissato invece a 2.80. Il pareggio non è ovviamente da escludere, con l’x pagato a 3.15, ed a pensarla in maniera quasi analoga sono pure Goldbet, Lottomatica e Betflag che propongono però 2.85 per l’1 e 3.10 per l’x.