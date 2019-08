Diretta Italia Francia/ Risultato live: altra amichevole di lusso (basket)

Italia Francia, in diretta dal Liaoning Gymnasium di Shenyang, in Cina, questa mattina domenica 25 agosto 2019 alle ore 9.30 italiane, sarà una sfida della seconda giornata del torneo AusTiger, ultimo torneo di preparazione per i Mondiali di basket 2019 che si disputeranno in Cina ormai tra meno di una settimana. Gli azzurri affronteranno l’impegno con i transalpini dopo aver esordito il 23 agosto contro la Serbia e cercheranno di riscattare le difficoltà messe in mostra negli ultimi impegni. Attorno all’Italia ci sono grandi aspettative per il Mondiale cinese, ma gli azzurri sono reduci da tre sconfitte consecutive nel torneo Acropolis e dovranno cercare di cambiare rotta fin da questa sfida Italia Francia. Al contrario la Nazionale transalpina sta vivendo una fase di preparazione ai Mondiali in crescendo, dimostrando di avere potenzialità che in chiave Mondiale potrebbero dar fastidio a molte big: per l’Italia si tratterà senza ombra di dubbio di un banco di prova importante.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Francia non sarà visibile in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, su digitale terrestre o sul satellite. Non è prevista neppure la diretta streaming video via internet: Sky, che detiene i diritti dei prossimi Mondiali di basket, potrebbe comunque offrire servizi e aggiornamenti sulla sfida tra gli azzurri e la Francia, sfruttando anche le piattaforme online. Punto di riferimento saranno però soprattutto il sito e i profili social delal nostra Federazione.

DIRETTA ITALIA FRANCIA: AZZURRI VERSO I MONDIALI

La diretta Italia Francia vedrà naturalmente protagonisti gli azzurri che il CT Sacchetti ha portato in Cina, questi i convocati: Amedeo Della Valle, Marco Belinelli, Alessandro Gentile, Paul Biligha, Luca Vitali, Danilo Gallinari, Daniel Hackett, Ariel Filloy, Jeff Brooks, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Awudu Abass, Brian Sacchetti, Luigi Datome. L’Italia farà il suo esordio nel Mondiale di basket cinese il prossimo 31 agosto contro le Filippine. Quindi il 2 settembre gli azzurri affronteranno l’Angola ed il 4 settembre se la vedranno invece con la Serbia, match che l’Italia affronterà in anteprima anche in questo torneo AusTiger. Una sfida da affrontare con entusiasmo considerando che l’Italia tornerà dopo 13 anni sulla scena iridata: ultima partita giocata in un Mondiale dagli azzurri, il 26 agosto 2006, sconfitti dalla Lituania negli ottavi di finale.



