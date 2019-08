Diretta Italia Turchia/ Streaming video tv: ultimo atto del Trofeo Acropoli (basket)

Italia Turchia, in diretta da Atene, è la partita di basket in programma oggi pomeriggio, domenica agosto 2019, come ultimo impegno per queste due Nazionali di basket nel Trofeo Acropoli 2019 che si disputa nella capitale greca, classico appuntamento estivo per le Nazionali in avvicinamento al grande evento ufficiale del basket, che quest’anno sono naturalmente i Mondiali in Cina. Palla a due fissata per le ore 17.00 italiane, le 18.00 locali ad Atene. Italia Turchia sarà dunque un test molto significativo per la nostra Nazionale di basket guidata dal commissario tecnico Meo Sacchetti, che si appresta a tornare ai Mondiali colmando una lacuna di ben 13 anni. Nei giorni scorsi abbiamo già affrontato i padroni di casa della Grecia venerdì e poi ieri la Serbia che ritroveremo già nel primo girone dei Mondiali, incassando purtroppo due pesanti sconfitte. Questo trittico di amichevoli di lusso si chiude oggi sfidando la Turchia e arriveranno altre preziose indicazioni per coach Sacchetti, possibilmente più positive.

DIRETTA TV STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE ITALIA TURCHIA

Ricordiamo che la diretta tv di Italia Turchia, amichevole di basket prevista ad Atene alle ore 17.00, sarà visibile agli abbonati di Sky Sport: l’appuntamento sarà anche questa sera sul canale Sky Sport Arena, al numero 204 del telecomando, casa del basket in questa estate azzurra. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del match tramite sito oppure app di Sky Go, riservata però ai soli abbonati al servizio.

DIRETTA ITALIA TURCHIA: IL CONTESTO

Con la diretta Italia Turchia dunque calerà il sipario su questo prestigioso Trofeo Acropoli 2019, ultimo test in Europa per l’Italbasket di Meo Sacchetti prima della partenza per la Cina, dove affronteremo ancora alcune amichevoli prima del debutto iridato fissato per sabato 31 agosto. Se per l’Italia il ritorno ai Mondiali segna una crescita di competitività dopo alcuni anni difficili, la Turchia a livello di Nazionale invece appare in calo rispetto al risultato più brillante della sua storia, cioè il secondo posto ai Mondiali 2010. I risultati degli anni più recenti sono stati deludenti, in stridente contrasto con i successi sempre più notevoli dei club turchi, ottenuti però con il contributo di tante stelle straniere. Dal 2015 in poi il Fenerbahce è sempre arrivato alla Final Four di Eurolega (vinta nel 2017), dove quest’anno le squadre turche erano due grazie anche all’Anadolu Efes, ma tutto questo ha pochi riflessi positivi sulla Nazionale. Il confronto impossibile a livello di club diventa dunque molto più fattibile a livello di Nazionali: all’Italia il compito di provare a salutare Atene con un sorriso…



