DIRETTA ITALIA SLOVENIA/ Video streaming tv: così andò nel Preolimpico (VNL 2024, oggi 22 giugno)

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: NEL PREOLIMPICO

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Italia Slovenia possiamo ricordare che entrambe le nazionali hanno preso parte al torneo Preolimpico che è stato disputato lo scorso ottobre, e che metteva in palio quattro pass per i Giochi di Parigi. Due per ogni girone: l’Italia, inserita nel gruppo di Rio de Janeiro, aveva aperto bene battendo Repubblica Ceca, Qatar e Ucraina ma poi era incappata in due sanguinosissime sconfitte contro la Germania e Cuba, ampiamente alla nostra portata. Battere l’Iran non ci era bastato: nel match decisivo contro il Brasile gli azzurri avevano perso al tie break, chiudendo addirittura al quarto posto.

Alla Slovenia era andata meglio a Tokyo, ma non a sufficienza: la nazionale balcanica aveva infatti battuto Tunisia, Turchia, Finlandia ed Egitto come da pronostico, poi aveva perso la quinta partita contro gli Stati Uniti e soprattutto quella contro il Giappone con un netto 3-0. Il successo sulla Serbia era stato inutile, così come la sconfitta nipponica contro gli Usa: sarebbe bastato perdere al tie break contro la nazionale di casa per garantirsi il posto alle Olimpiadi, che invece era andato allo stesso Giappone per appena un punto nella classifica. Adesso però bisogna tornare a concentrarsi sull’attualità per la diretta di Italia Slovenia… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA SLOVENIA IN STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta bisogna ricordare che la diretta tv di Italia Slovenia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’unico modo per assistere alla partita di Volley Nations League 2024 sarà quello di rivolgersi alle due piattaforme che, entrambe in abbonamento, garantiscono la messa in onda del match in diretta streaming video e che sono, come abbiamo imparato nel corso di queste settimane, DAZN e Volleyballworld.net.

PUÓ VALERE IL PRIMATO

Sarà certamente un bell’appuntamento quello con la diretta di Italia Slovenia, partita che alle ore 20:30 di sabato 22 giugno ci fa compagnia per la Volley Nations League 2024: all’Arena Stozice di Lubiana giochiamo dunque contro la nazionale padrona di casa, chiuderemo poi la fase a gironi contro la Turchia e intanto questo match potrebbe valere il primo posto nella classifica del torneo, con le due nazionali già qualificate alla Final Eight che si daranno battaglia per la migliore posizione nel tabellone dei quarti.

Sarà come già detto in altri contesti una partita in tono minore, se così possiamo chiamarla: l’Italia di fatto ha già ottenuto il pass per le Olimpiadi che in questa Volley Nations League 2024 era il principale obiettivo da perseguire dopo aver perso il Preolimpico, e infatti Ferdinando De Giorgi ha scelto di lasciare a casa i suoi giocatori migliori in attesa eventualmente di ritrovarli per la Final Eight. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Italia Slovenia, nel frattempo facciamo una rapida carrellata sui temi principali della partita.

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: VERSO LA FINAL EIGHT

La diretta di Italia Slovenia ci introduce dunque alla penultima partita nella fase a gironi della Volley Nations League 2024. La nostra nazionale maschile non ha mai vinto la competizione: certamente non si tratta di un grande titolo, ma aiuta nel ranking e sarebbe comunque un trofeo da mettere in bacheca, dunque l’obiettivo in vista delle Olimpiadi potrebbe essere quello di provare a prendersi il titolo di VNL così da mandare anche un messaggio a tutte le avversarie che troveremo a Parigi, alcune delle quali già sfidate nel corso della competizione attuale.

Per quanto riguarda la Slovenia, si va a caccia del pass olimpico e anche la nazionale balcanica, allenata oggi dal rumeno Gheorghe Cretu, ha disputato un’ottima Volley Nations League 2024: è entrata nel terzo e ultimo girone con il secondo posto ed è anche per questo che, almeno sulla carta, qui all’Arena Stozice e davanti al suo pubblico la Slovenia potrebbe provare a prendersi il primo posto, naturalmente per quello che vale. In ogni caso, e anche al netto della nostra nazionale fortemente rimaneggiata, speriamo che la diretta di Italia Slovenia ci regali un bello spettacolo.











